ΗΠΑ: Σε χαμηλό άνω των τριών ετών υποχώρησε το καταναλωτικό κλίμα

Το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης συνεχίζει να επηρεάζει τις οικονομικές προοπτικές και την «υγεία» των νοικοκυριών, με το καταναλωτικό κλίμα να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια.

Το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης συνεχίζει να επηρεάζει τις οικονομικές προοπτικές και την «υγεία» των νοικοκυριών, με το καταναλωτικό κλίμα να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο μηνιαίος Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος του πανεπιστημίου Μίσιγκαν κατέγραψε 50,3 μονάδες για τον Νοέμβριο, υποδεικνύοντας μείωση 6,2% σε μηνιαία βάση και περίπου 30% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν 53,0 μονάδες μετά τις 53,6 μονάδες του Οκτωβρίου.

Το κλίμα ήταν τελευταία φορά τόσο χαμηλό τον Ιούνιο του 2022, καθώς ο πληθωρισμός κυμαινόταν γύρω από το υψηλότερο επίπεδό του εδώ και 40 χρόνια.

Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών υποχώρησε στο 52,3, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 11% από τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δείκτης προσδοκιών των καταναλωτών μειώθηκε στο 49,0, σημειώνοντας πτώση 2,6%. Σε ετήσια βάση, οι δύο δείκτες μειώθηκαν αντίστοιχα κατά 18,2% και 36,3%.

Οι καταναλωτές αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 3,6% τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, το χαμηλότερο επίπεδο τριών μηνών. Οι προσδοκίες για τις τιμές για το επόμενο έτος αυξήθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

«Οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται πιέσεις στα προσωπικά τους οικονομικά από πολλαπλές κατευθύνσεις», δήλωσε η Τζοάν Σου, διευθύντρια της έρευνας, σε ανακοίνωσή της. «Οι καταναλωτές αναμένουν επίσης ότι οι αγορές εργασίας θα συνεχίσουν να αποδυναμώνονται στο μέλλον και αναμένουν να επηρεαστούν προσωπικά» τόνισε.

Οι φόβοι για την ανεργία αυξήθηκαν αυτόν τον μήνα, με το 71% των ερωτηθέντων να αναμένουν αύξηση το επόμενο έτος, περισσότερο από το διπλάσιο ποσοστό του προηγούμενου έτους.

«Επιπλέον, οι προσδοκίες των καταναλωτών σχετικά με τη δική τους πιθανότητα απώλειας θέσεων εργασίας επιδεινώθηκαν αυτόν τον μήνα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025», δήλωσε η Σου.