Μπάφετ: Σήμερα η αποχαιρετιστήρια επιστολή μετά από έξι δεκαετίες ηγεσίας - Τι αναμένει η αγορά

Την πολυαναμενόμενη αποχαιρετιστήρια επιστολή του προς τους μετόχους της Berkshire Hathaway αναμένεται να απευθύνει ο Γουόρεν Μπάφετ σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για τον επενδυτή που επηρέασε με τα λεγόμενά του εκατομμύρια που καταπιάνονται με τις αγορές.

Θα αποτελέσει την πρώτη του δήλωση από τότε που επιβεβαίωσε τα σχέδιά του να παραιτηθεί από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, με την επιστολή να αναμένεται πως θα ανατρέξει στις περισσότερες από έξι δεκαετίες που υπηρέτησε ως διευθύνων σύμβουλος, τη φιλανθρωπική του κληρονομιά και «άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους μετόχους και το κοινό».

Η επιστολή θα χρησιμεύσει ως το επίσημο αντίο του 94χρονου Μπάφετ, ο άνθρωπος που μετέτρεψε την Berkshire από έναν κατασκευαστή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που πάσχιζε να σταθεί οικονομικά, σε έναν παγκόσμιο όμιλο 900 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι επενδυτές τη θεωρούν τόσο ως επιστέγασμα της καριέρας του όσο και ως οδηγό για το μέλλον της εταιρείας υπό τον διάδοχό του, Γκρεγκ Άμπελ.

Οι πρόσφατες ενέργειες του Μπάφετ έχουν ήδη σηματοδοτήσει μια πιο επιφυλακτική στάση. Η Berkshire πωλεί μετοχές για 12 συνεχόμενα τρίμηνα, μειώνοντας την έκθεση σε μεγάλες συμμετοχές εν μέσω υψηλών αποτιμήσεων της αγοράς. Ο τόνος του στην επιστολή αναμένεται να αντικατοπτρίζει την στάση σύνεσης που καθόρισε τα τελευταία χρόνια της θητείας του.

Θα υπάρξει ανακοίνωση μερίσματος;

Η μεγαλύτερη συζήτηση στο διαδίκτυο αφορά το αν ο Μπάφετ θα ανακοινώσει μέρισμα για τους μετόχους της Berkshire Hathaway. Η εταιρεία δεν έχει καταβάλει ποτέ μέρισμα, παρόλο που τώρα κατέχει το ρεκόρ των 381,6 δισ. δολαρίων σε μετρητά. Ορισμένοι παρατηρητές της αγοράς πιστεύουν ότι ο Μπάφετ μπορεί να ανακοινώσει μια εφάπαξ ειδική πληρωμή ως χειρονομία αποχαιρετισμού προς τους επενδυτές.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν θα το κάνει. Ο Μπάφετ αντιτίθεται εδώ και καιρό στην καταβολή μερισμάτων, λέγοντας ότι προτιμά να επανεπενδύει τα κέρδη πίσω στην εταιρεία. Ωστόσο, αυτή η πολιτική θα μπορούσε να αλλάξει μόλις ο Γκρεγκ Άμπελ γίνει Διευθύνων Σύμβουλος. Ο Άμπελ αναμένεται να αρχίσει να γράφει τις ετήσιες επιστολές προς τους μετόχους το 2026.

Στις προηγούμενες επιστολές του, ο Μπάφετ έχει συχνά μοιραστεί σκέψεις για την οικονομία, την οικογένεια, την προσφορά στην κοινωνία, τις επενδύσεις και την πίστη του στις ευκαιρίες της Αμερικής. Θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Berkshire Hathaway ακόμη και μετά την αποχώρησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Οι μετοχές Κατηγορίας Α της Berkshire Hathaway σημείωσαν άνοδο την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν στον ισχυρό ασφαλιστικό βραχίονα της εταιρείας, την Geico, και στην ισχυρή οικονομική της θέση για σταθερότητα. Ο όμιλος ολοκλήρωσε τον Σεπτέμβριο με ρεκόρ 382 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά. Η δύναμή του φάνηκε επίσης στο τρίτο τρίμηνο, όταν τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 34% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χάρη στην απότομη αύξηση των εσόδων από την ασφαλιστική κάλυψη στα 2,37 δισ. δολ., ανέφερε το Bloomberg.

Ο Μπάφετ συνέχισε να μειώνει το χαρτοφυλάκιο μετοχών της Berkshire. Η εταιρεία πωλεί μετοχές για 12 συνεχόμενα τρίμηνα και οι επενδυτές πιστεύουν ότι μπορεί να έχει μειώσει περαιτέρω το μεγάλο μερίδιό της στην Apple.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αναλυτές λένε ότι η Berkshire παραμένει ελκυστική στη σημερινή αβέβαιη οικονομία χάρη στις σταθερές δραστηριότητές της, τα υγιή ταμειακά αποθέματα και τη βελτιωμένη απόδοση της Geico. Ωστόσο, η μετοχή έχει μείνει πίσω από τον S&P 500 φέτος, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 10% σε σύγκριση με το κέρδος 14,4% της ευρύτερης αγοράς, καθώς ο ενθουσιασμός των επενδυτών έχει μειωθεί μετά την είδηση ​​της συνταξιοδότησης του Μπάφετ.