Euronext: Στο 50%+1 μετοχή το ελάχιστο όριο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

Στη μείωση του ελαχίστου ορίου αποδοχής στο 50% συν μία (1) μετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου του Ομίλου ATHEX για την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης που έχει καταθέσει, προχώρησε η Euronext.

Η αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης δεν παρατείνει την περίοδο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 2025 και λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τη Euronext η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Νόμου 3461/2006. Η Euronext αξιοποιεί τη σχετική διάταξη του ελληνικού κώδικα περί εξαγορών, υποβάλλοντας αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) για την τροποποίηση του ορίου αποδοχής έως και 5 εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου της δημόσιας πρότασης.



Η προσαρμογή αυτή προσφέρει στους μετόχους του Ομίλου ATHEX που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημόσια πρόταση αυξημένη πιθανότητα να εξασφαλίσουν το προσφερόμενο premium από την Euronext ενώ υπογραμμίζει τη δέσμευση της Euronext για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ανεξάρτητα από το ποσοστό αποδοχής, εφόσον η προσφορά της είναι επιτυχής, η Euronext σκοπεύει να ενσωματώσει τον Όμιλο ATHEX στον Όμιλο Euronext. Παρόλα αυτά, η Euronext συνεχίζει να στοχεύει στην επίτευξη τελικής αποδοχής άνω του 90%, προκειμένου να προχωρήσει σε εκκαθάριση των υπολοίπων μετοχών του Ομίλου ATHEX (squeeze-out) και στη διαγραφή του από το χρηματιστήριο. Επιπλέον, η Euronext διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει Μέτρα μετά τη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών συγχωνεύσεων, σε περίπτωση που το τελικό ποσοστό αποδοχής κυμανθεί κάτω του 90%.

Η Euronext τοποθετείται ως ο μοναδικός αγοραστής του Ομίλου ATHEX. Μέχρι σήμερα, η προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών της Euronext δεν έχει προσελκύσει ανταγωνιστικές προσφορές και, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή νέων προσφορών.



Όπως αναφέρουν κύκλοι από την εταιρεία, «η Euronext παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας διατηρώντας την πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα θα είναι αμοιβαία επωφελές για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και για την ελληνική αγορά εν γένει. Η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην υποδομή της Euronext αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη διαμόρφωση μιας πιο ενοποιημένης και ανταγωνιστικής κεφαλαιαγοράς στην Ευρώπη, καθιερώνοντας τον Όμιλο ΑΤΗΕΧ ως χρηματοοικονομικό κέντρο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς σε διεθνές επίπεδο και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές».

10+1 Ερωτήσεις και Απαντήσεις

1. Τι αλλάζει στην προσφορά;

Η Euronext αποφάσισε να προσαρμόσει το όριο αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασής της για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών από το 67% στο 50% συν μία (1) μετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου του Ομίλου.



2. Γιατί μειώνεται το όριο αποδοχής;

Η απόφαση της Euronext αντικατοπτρίζει τη διαρκή και ισχυρή της δέσμευση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στους μετόχους.

Η μείωση του ορίου στο 50% συν μία (1) μετοχή αυξάνει τις πιθανότητες ώστε η προσφορά να είναι ανεξάρτητη από προϋποθέσεις και ενισχύει τη δυνατότητα των μετόχων να επωφεληθούν από το προσφερόμενο premium.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τους μετόχους του Ομίλου ATHEX, καθώς διασφαλίζει ότι αυτή η σημαντική συνένωση θα ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους μετόχους και το ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα.



3. Επηρεάζει αυτή η αλλαγή την τιμή της προσφοράς ή άλλους όρους;

Όχι. Πέραν της προσαρμογής του ορίου αποδοχής, όλοι οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις της δημόσιας πρότασης, συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος, παραμένουν αμετάβλητοι.



4. Τι σημαίνει το όριο αποδοχής 50% συν μία (1) μετοχή;

Το συγκεκριμένο όριο αποδοχής σημαίνει ότι η Euronext θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα της προσφοράς εφόσον ο αριθμός των μετοχών που θα ανταλλαχθούν υπερβαίνει το 50% των δικαιωμάτων ψήφου. Αυτό συνιστά ουσιαστική βελτίωση για τους μετόχους του Ομίλου ATHEX, καθώς παρέχει μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς την καταβολή του προσφερόμενου premium.

Με το συγκεκριμένο επίπεδο αποδοχής, η Euronext εξασφαλίζει την πλειοψηφική συμμετοχή στον Όμιλο, αποκτώντας τον αποτελεσματικό έλεγχο της εταιρείας.



5. Πώς επηρεάζει αυτό τους μετόχους που έχουν ήδη αποδεχθεί την προσφορά;

Οι μέτοχοι που έχουν ήδη αποδεχθεί την προσφορά δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία επιπλέον ενέργεια. Οι αποδοχές τους παραμένουν έγκυρες και δεσμευτικές, σύμφωνα με τους τροποποιημένους όρους της προσφοράς.

6. Τι ισχύει για τους μετόχους που δεν έχουν ακόμη αποδεχθεί την προσφορά;

Οι μέτοχοι που δεν έχουν υποβάλει ακόμη τις μετοχές τους μπορούν να το πράξουν έως τη λήξη της περιόδου αποδοχής. Η μείωση του ορίου αποδοχής δεν συνεπάγεται παράταση της περιόδου της δημόσιας προσφοράς.



7. Απαιτείται ρυθμιστική έγκριση για τη μείωση του ορίου;

Ναι, η μείωση του ορίου αποδοχής προϋποθέτει την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η σχετική αίτηση έχει ήδη υποβληθεί και η Euronext θα εκδώσει ανακοίνωση μόλις λάβει την απόφαση της Επιτροπής.



8. Πότε θα ενημερωθούν επίσημα οι μέτοχοι για αυτή την αλλαγή;

Έχει ήδη δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα ακολουθήσει συμπληρωματική ανακοίνωση μόλις η Euronext λάβει την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

9. Σημαίνει αυτή η εξέλιξη αλλαγή στις προθέσεις της Euronext;

Όχι. Η στρατηγική στόχευση της Euronext για την εξαγορά, όπως και οι προθέσεις της αναφορικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, παραμένουν αμετάβλητες. Η Euronext πιστεύει ακράδαντα στα οφέλη που θα αποφέρει η συνένωση αυτή στους μετόχους και το ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα.



10. Θα υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές;

Όχι. Σημειώνεται επιπλέον ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η τελευταία ημέρα κατά την οποία η Euronext μπορεί να προχωρήσει σε οποιαδήποτε τροποποίηση της προσφοράς είναι η Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, η προσφορά δεν μπορεί να τροποποιηθεί.



11. Γιατί δεν ξεκίνησε εξαρχής το όριο αποδοχής στο 50% συν μία (1) μετοχή;

Η πρόθεση της Euronext εξακολουθεί να είναι η απόκτηση ποσοστού που υπερβαίνει το 67%. Η εταιρεία παραμένει βέβαιη ότι αυτό θα επιτευχθεί και θεωρεί ότι με την παρούσα τροποποίηση μεταφέρει τη δική της βεβαιότητα και στους μετόχους, προσφέροντάς τους μεγαλύτερη σιγουριά ως προς την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει (ο «Νόμος»), η Euronext ανακοινώνει τα ακόλουθα:

α) Στις 30 Ιουλίου 2025 (η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), ο Προτείνων υπέβαλλε προαιρετική δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,42 εκάστη (η κάθε μία, «Μετοχή ΑΤΗΕΧ»), εκδόσεως της ATHEX, τις οποίες η Euronext και τα «πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα» (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχ. (ε) του Νόμου) με την Euronext, δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

β) Στις 3 Οκτωβρίου 2025, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης (το «Πληροφοριακό Δελτίο»).

γ) Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, η Euronext είχε θέσει ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ότι, το αργότερο μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα πρέπει να έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα τουλάχιστον 38.759.500 Μετοχές ATHEX, οι οποίες αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 67% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX, των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή (ο «Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών»). Η Euronext είχε δηλώσει ότι η εν λόγω προϋπόθεση δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

δ) Στις 7 Νοεμβρίου 2025 (η «Ημερομηνία Αναθεώρησης»), η Euronext υπέβαλε στην ΕΚ αίτηση αναθεώρησης της Δημόσιας Πρότασης. Σύμφωνα με τους αναθεωρημένους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ο ελάχιστος αριθμός μετοχών που θα πρέπει να έχουν προσφερθεί στον Προτείνοντα νομίμως και εγκύρως προκειμένου να ολοκληρωθεί η Δημόσια Πρόταση πρέπει να είναι ίσος με 30.174.001 Mετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν στο 50% πλέον μίας (1) Μετοχής ATHEX επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX (ο «Μειωμένος Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών»).

ε) Η ανωτέρω αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης σε σχέση με τον Μειωμένο Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών τελεί υπό την έγκριση της ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου.

στ) Η αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης δεν παρατείνει την περίοδο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 2025 και λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025, με τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα (η «Περίοδος Αποδοχής»).

Οι μέτοχοι που έχουν νομίμως και εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τη διαδικασία αποδοχής που περιγράφεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και τους αναθεωρημένους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν υποκαθιστά το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου, στο οποίο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ανατρέξει και να μελετήσει προσεκτικά, σε συνδυασμό με την ενότητα της παρούσας με τίτλο «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ».

Η Deutsche Bank AG ενεργεί ως σύμβουλος της Euronext σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση και έχει παράσχει την ακόλουθη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου:

«Η Δημόσια Πρόταση είναι μία πρόταση που αποτελείται αποκλειστικά από μετοχές ως αντάλλαγμα. Για τον λόγο αυτό, η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται κυίως από τη ικανότητα του Προτείνοντος να εκδώσει και να παραδώσει τον απαιτούμενο αριθμό των Μετοχών του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Η Deutsche Bank AG έχει βεβαιώσει, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.10 του Πληροφοριακού Δελτίου, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή των σχετικών δικαιωμάτων εκκαθάρισης προς την ATHEXCSD, όπως ορίζεται στην ενότητα 4.10 του Πληροφοριακού Δελτίου. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει λάβει όλες τις εταιρικές ενέργειες που απαιτούνται και μπορούν να ληφθούν μέχρι την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου βάσει της νομοθεσίας των Κάτω Χωρών, προκειμένου να αυξήσει το μετοχικό του κεφάλαιο μέσω εισφοράς σε είδος και να εκδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος, όπως περιγράφεται στο Πληροφοριακό Δελτίο και υπό την προϋπόθεση της δημοσίευσης του Εγγράφου Εξαίρεσης του Προτείνοντος που επιτρέπει την έκδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος (η οποία έχει ικανοποιηθεί) και της έγκυρα υπογεγραμμένης ιδιωτικής πράξης έκδοσης. Επιπρόσθετα, ο Προτείνων έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εκτελέσει τις επιπλέον ενέργειες που αναμένεται να πραγματοποιηθούν και περιγράφονται στην ενότητα 5.5 του Πληροφοριακού Δελτίου, και έχει ορίσει τον Διαχειριστή της Δημόσιας Πρότασης και τον Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ. του Προτείνοντος, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

Ενόψει των ανωτέρω, ο Σύμβουλος θεωρεί ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη. Ο Προτείνων έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να είναι σε θέση να εκδώσει και να παραδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και να ολοκληρώσει τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, υπό την επιφύλαξη, ωστόσο, της αναθεώρησης της ενότητας 4.2 (Προϋπόθεση και Αιρέσεις της Δημόσιας Πρότασης) που περιγράφεται στην παρούσα, και της επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί ανυπαίτιας αδυναμίας παροχής.

Παρόλα αυτά, ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση (κατά την έννοια του άρθρου 847 του Αστικού Κώδικα) για την εκπλήρωση από τον Προτείνοντα της υποχρέωσης παράδοσης των Μετοχών του Ανταλλάγματος ή οποιωνδήποτε χρηματικών και άλλων υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη κατά την έννοια του άρθρου 729 του Αστικού Κώδικα.»