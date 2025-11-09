X.A.: Σε ιστορικό υψηλό η συμμετοχή των ξένων στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς

Προς ιστορικά υψηλά τα μερίσματα των εισηγμένων. Τα ρεκόρ του 2025.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, οι ξένοι επενδυτές έχουν ενισχύσει τη θέση τους στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με την συμμετοχή των ξένων στην κεφαλαιοποίηση του Χ.Α, στα τέλη Σεπτεμβρίου να φθάνει στο 69,3% που αποτελεί ιστορικό υψηλό, που ισοδυναμεί με 82,8 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η συμμετοχή των ξένων στη συναλλακτική Δραστηριότητα αυξήθηκε στο 63,0% το 2025, από 50,8% το 2020, ενώ οι ξένες καθαρές εισροές ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2021-2025, με 312 εκατ. να καταγράφονται στο 9μηνο 2025.

Αυτό όμως δεν είναι το μόνο ιστορικό ρεκόρ που κατέγραψε η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά κατά το τρέχον έτος.

Το 2025, οι συνολικές διανομές προς τους μετόχους αυξήθηκαν κατά 29% σε σύγκριση με το 2024 και όλα δείχνουν ότι θα καταγράψουν ιστορικό ρεκόρ.

Οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχουν ήδη διανείμει 5,0 δισ. ευρώ το 2025, με τις ανακοινωθείσες πληρωμές να αναμένεται να ωθήσουν το συνολικό ποσό του έτους πέρα από το ιστορικό υψηλό των 5,4 δισ. ευρώ που σημειώθηκε το 2007 και σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις θα προσεγγίσουν τα 5,7 δισ. ευρώ.

Η απόδοση διανομής του 2025, ύψους 4%, ξεπερνά το 10ετές ομόλογο αναφοράς και είναι αρκετές φορές υψηλότερη από τις αποδόσεις των καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας

Ένα ακόμη ρεκόρ είναι η καταγραφή κερδών για 11 συνεχόμενους μήνες (Οκτώβριος 2024- Σεπτέμβριος 2025 με συνολικά κέρδη 38,4% για τον Γενικό Δείκτη Τιμών), τη μεγαλύτερη σε διάρκεια τέτοια ακολουθία από το 1987, ξεπερνώντας σε απόδοση τόσο τους παγκόσμιους όσο και τους περιφερειακούς δείκτες.

Ο Τραπεζικός Τομέας ήταν ο κύριος μοχλός αυτής της απόδοσης, με τον δείκτη του να αυξάνεται κατά 77,5% το 2025, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του σε περισσότερο από μια δεκαετία.

Τα κέρδη υποστηρίχθηκαν από την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, τη δημοσιονομική σταθερότητα και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών, κατατάσσοντας την Ελλάδα μεταξύ των αγορών μετοχών με τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο το 2025

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, το ΧΑ είχε επεκτείνει την ανοδική του πορεία στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς (137,5 δισ. ευρώ), φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2008.

Ο τραπεζικός τομέας αποτελεί σημαντικό μοχλό επέκτασης της αγοράς, με την κεφαλαιοποίησή του να αυξάνεται στα 49,1 δισ. ευρώ, αύξηση 74,0% το 2025 και αντιπροσωπεύει 36% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς.

Ο μη χρηματοοικονομικός τομέας, αν και αναπτύσσεται με πιο μέτριο ρυθμό, παραμένει σημαντικό μέρος της αγοράς με αύξηση 17,0% το 2025, φθάνοντας τα 88,4 δισ. Ευρώ.

Αξία συναλλαγών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει σημειώσει σταθερή και διαρκή βελτίωση της ρευστότητας της αγοράς τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η απότομη αύξηση του όγκου συναλλαγών αντανακλά την αυξανόμενη συμμετοχή των επενδυτών και την εμβάθυνση της αγοράς, ενισχύοντας τη δύναμη και την ανθεκτικότητα του τρέχοντος ράλι.

Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ για πρώτη φορά από το 2009, φτάνοντας τα 211 εκατ. ευρώ το 2025.

Αυτό σηματοδοτεί μια πενταετή σειρά συνεχούς αύξησης της εμπορικής δραστηριότητας. Με αύξηση 89% σε ετήσια βάση, ο τραπεζικός τομέας παραμένει ο κυρίαρχος παράγοντας ρευστότητας, αντιπροσωπεύοντας ~61% της συνολικής δραστηριότητας της αγοράς.

Δημόσιες εγγραφές

Το 2024 και το 2025, οι επιτυχημένες δημόσιες εγγραφές (IPO), οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, οι ιδιωτικές τοποθετήσεις και οι στρατηγικές επιχειρηματικές συναλλαγές, σε συνδυασμό με την ισχυρότερη παρουσία σε παγκόσμιους δείκτες (MSCI, FTSE Russell), αύξησαν σημαντικά το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι θεσμικοί επενδυτές παραμένουν ο κύριος μοχλός της ξένης ιδιοκτησίας, με τις κατανομές να επικεντρώνονται στις Τραπεζικές Υπηρεσίες, την Ενέργεια και τις Υποδομές, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στους βασικούς οικονομικούς τομείς της Ελλάδας.

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν το 2025 ανήλθαν σε 1.438 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως αξιόπιστης πλατφόρμας για την άντληση κεφαλαίων.

Τέσσερις νέες εισαγωγές το 2025 αύξησαν τον συνολικό αριθμό των νεοεισαγόμενων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2020 σε 22.

Οι επιτυχημένες τοποθετήσεις των τελευταίων ετών υπογραμμίζουν τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης των εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών.

Το 2023 και το 2024, πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις συνολικού ύψους 4,3 δισ. ευρώ, κυρίως σε διεθνείς επενδυτές, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην κανονικότητα για την ελληνική αγορά.

Η δυναμική συνεχίστηκε το 2025, με 14 εισηγμένες εταιρείες να ολοκληρώσουν συνολικά 16 τοποθετήσεις αξίας 1,1 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

