Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street - AI και δασμοί στο επίκεντρο

Οι επενδυτές αναμένουν ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφανθεί κατά της επιθετικής δασμολογικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι δείκτες της Wall Street την Πέμπτη, αντιστρέφοντας το θετικό κλίμα που επικράτησε κατά το κλείσιμο της χθεσινής συνεδρίασης, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι αποτιμήσεις των μετοχών, ιδίως των εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, συνεχίζουν να βρίσκονται στα ύψη. Το γεγονός αυτό εξακολουθεί να εντείνει τους φόβους των traders πως πρόκειται για «φούσκα» που σύντομα θα σκάσει.

Επιπλέον, το επενδυτικό κοινό έχει στραμμένο το ενδιαφέρον του στην Ουάσινγκτον, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει τα επιχειρήματα σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ. Οι επενδυτές αναμένουν ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφανθεί κατά της επιθετικής εμπορικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, αφού οι δικαστές χθες εξέφρασαν αμφιβολίες για τη νομιμότητα των δασμών. Μια ενδεχόμενη απόφαση υπέρ της κατάργησης των δασμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο των μετοχών.

Ο Dow Jones χάνει 0,58% στις 47.037 μονάδες, ενώ ο S&P 500 διολισθαίνει 0,61% στις 6.752 μονάδες. Ο Νasdaq καταγράφει απώλειες 0,90% στις 23.286 μονάδες. Μικτά πρόσημα καταγράφουν οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, με κάποιους από τους tech κολοσούς να βρίσκονται στο «κόκκινο» -, Nvidia (-0,4%), AMD (-4,1%), Oracle (-2,2%)-, ενώ άλλες εταιρείες καταγράφουν κέρδη: Broadcom (+0,3%), Micron Technology (+2,45%).

Την Τετάρτη σημειώθηκαν κέρδη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι μετοχές τσιπ και άλλοι AI - related τίτλοι ανέκαμψαν από τις ανησυχίες για «φούσκα» στην αγορά. Ο Dow Jones κέρδισε 0,48%, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,37% και ο Νasdaq σκαρφάλωσε 0,65%.

Στο ταμπλό, η Qualcomm υποχωρεί κατά 2% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της για το δ' τρίμηνο του οικονομικού έτους της, τα οποία ξεπέρασαν μεν τις εκτιμήσεις αλλά δεν ικανοποίησαν τους επενδυτές. Ο κατασκευαστής τσιπ σημειώσε κέρδη 3 δολαρίων ανά μετοχή, με έσοδα 11,27 δισ. δολαρίων το δ' τρίμηνο. Αυτό ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της LSEG για κέρδη ανά μετοχή 2,88 δολάρια και έσοδα 10,79 δισ. δολαρίων.

Η Qualcomm εξέδωσε επίσης μια ισχυρή πρόβλεψη για το τρέχον τρίμηνο. Η εταιρεία αναμένει πλέον έσοδα μεταξύ 11,8 δισ. και 12,6 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 11,62 δισ. δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 3,30 και 3,50 δολαρίων ανά μετοχή, ενώ οι αναλυτές είχαν υπολογίσει 3,31 δολάρια ανά μετοχή.

Η Snap σημειώνει άλμα 16% καθώς ανακοίνωσε χθες τα οικονομικά μεγέθη του τρίτου τριμήνου, αναφέροντας έσοδα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών και ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 500 εκατ. δολαρίων. Ο τζίρος της άγγιξε τα 1,51 δισ. δολάρια, πάνω από την πρόβλεψη για 1,49 δισ. δολάρια ενώ οι παγκόσμιοι ημερήσιοι ενεργοί χρήστες διαμορφώθηκαν σε 477 εκατ. έναντι πρόβλεψης για 476 εκατ. σύμφωνα με την StreetAccoun.

Η Snap ανακοίνωσε επίσης ότι συνεργάζεται με την startup Perplexity AI, η οποία «θα ενσωματώσει την αναζήτηση συνομιλίας απευθείας στο Snapchat». Η λειτουργία πρόκειται να εμφανιστεί στο Snapchat από τις αρχές του 2026.

Η μετοχή της Warner Bros σημειώνει οριακές απώλειες σχεδόν 0,1% μετά την ανακοίνωση της Warner Brothers Discovery για ζημίες 6 σεντ ανά μετοχή, σε προσαρμοσμένη βάση, με έσοδα 9,05 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα της LSEG είχαν προβλέψει ζημίες 4 σεντ ανά μετοχή με έσοδα 9,15 δισ. δολάρια.

Στα μάκρο της ημέρας, οι ΗΠΑ κατέγραψαν τις περισσότερες απολύσεις για τον μήνα Οκτώβριο εδώ και πάνω από 20 χρόνια, με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις περικοπές δαπανών να αποτελούν τους βασικούς λόγους για το συγκεκριμένο αρνητικό ρεκόρ. Ειδικότερα, οι εταιρείες ανακοίνωσαν τον περασμένο μήνα 153.074 περικοπές θέσεων εργασίας, σχεδόν τριπλάσιες σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Είναι οι περισσότερες για οποιονδήποτε Οκτώβριο από το 2003, όταν η έλευση των κινητών τηλεφώνων ήταν εξίσου ανατρεπτική, δήλωσε ο Άντι Τσάλεντζερ, επικεφαλής εσόδων της εταιρείας.