Βιέννη: Ανακαλύφθηκε αποθήκη όπλων που συνδέεται με τη Χαμάς

Στόχοι φέρεται να ήταν ισραηλινές ή εβραϊκές εγκαταστάσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αρχές καθώς εντοπίστηκε στη Βιέννη αποθήκη όπλων που φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς και να προοριζόταν για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις.

Οι μυστικές υπηρεσίες της Αυστρίας εντόπισαν το οπλοστάσιο σε μια ενοικιαζόμενη αποθήκη. Βρήκαν μια βαλίτσα, μέσα στην οποία βρίσκονταν πέντε πιστόλια και δέκα γεμιστήρες.

Ένας 39χρονος Βρετανός συνελήφθη λίγο αργότερα στο Λονδίνο, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς. Kρατείται και αναμένεται να δικαστεί τη Δευτέρα.

«Η τρέχουσα υπόθεση δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών διαθέτει ένα εξαιρετικό διεθνές δίκτυο και λαμβάνει συνεπή δράση κατά όλων των μορφών εξτρεμισμού», υπογράμμισε ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ. «Η αποστολή είναι σαφής: μηδενική ανοχή για τους τρομοκράτες» συμπλήρωσε.