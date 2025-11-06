Θεοχάρης: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της ενεργειακής σταθερότητας και ασφάλειας της περιοχής

Η Σύνοδος P-TEC αναδεικνύει την αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας στο διεθνές ενεργειακό περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε ο κ. Θεοχάρης.

Η έναρξη της Συνόδου της Διατλαντικής Συνεργασίας P-TEC, που πραγματοποιείται στην Αθήνα, σηματοδοτεί - σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, το επιστέγασμα μιας μεγάλης προσπάθειας της χώρας μας να προσφέρει ενεργειακή σταθερότητα και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Μιλώντας στο ERTnews Radio 105,8, ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε ότι η Σύνοδος αποτελεί μέρος της «εξαγωγής ηρεμίας και σταθερότητας», που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική.

Στη Σύνοδο συμμετέχουν 25 χώρες, που επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στις ενεργειακές και γεωστρατηγικές εξελίξεις. Για την ενίσχυση του ρόλου της χώρας μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, τόνισε: «Είδαμε τον πρώτο χειμώνα μετά την επανέναρξη του πολέμου, τη Βουλγαρία να στηρίζεται στο ελληνικό φυσικό αέριο. Αυτή η πολιτική σταθεροποιείται με τη νέα διεθνή ενεργειακή πραγματικότητα, καθώς οι στρατηγικές Ελλάδας και ΗΠΑ συναντώνται και αποδίδουν απτά αποτελέσματα».

Ο κ. Θεοχάρης επεσήμανε ακόμη, ότι η χώρα μας αποκομίζει πολλαπλά οφέλη από τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική:

Μέσα από επενδύσεις, όπως η εξαγορά μεγάλης ρουμανικής εταιρείας ενέργειας από τη ΔΕΗ. Με τη λειτουργία υποδομών, σε Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές. Με τη διέλευση ενεργειακών διαδρομών που ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως ασφαλούς βόρειου διαδρόμου και εναλλακτικής οδού προς την Ουκρανία.

Επιπλέον, όπως υπογράμμισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, η παρουσία και συνεργασία διεθνών ενεργειακών εταιρειών, που δραστηριοποιούνται και στις έρευνες νοτίως της Κρήτης, ενισχύει τη δυναμική συμμετοχή της Ελλάδας στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Αναφερόμενος στη γεωστρατηγική διάσταση, τόνισε: «Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, ως πύλη εισόδου από την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Ινδία προς την Ευρώπη, μας καθιστά ενεργειακό και εμπορικό κόμβο. Παράλληλα, οι γειτονικές χώρες βλέπουν τη χώρα μας ως τον φυσικό τους εταίρο και λιμάνι ανάπτυξης. Έτσι, ενισχύουμε την επιρροή και τη θετική μας παρουσία στην ευρύτερη περιοχή».

Η Σύνοδος P-TEC αναδεικνύει την αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας στο διεθνές ενεργειακό περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε ο κ. Θεοχάρης.