Πετραλιάς: Οι μειώσεις φόρων είναι αναλογικές και καταπολεμούν την ανισότητα

Τα μέτρα των τροπολογιών του ΣΥΡΙΖΑ κοστίζουν 7 δισ. ευρώ όπως προειδοποίησε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, με παρέμβασή του απέκρουσε ότι το νομοσχέδιο φέρνει λίγα για τους πολλούς και πολλά για τους λίγους και ότι επιτείνει την φτώχεια και απέρριψε τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί με τροπολογίες από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος στις επικρίσεις ότι οι νέες φορολογικές κλίμακες δεν έχουν προοδευτικής λογική αλλά δημιουργούν μεγαλύτερο κέρδος σε όσους έχουν μεγάλα εισοδήματα, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, ο κ. Πετραλιάς είπε ότι «πάντα εκ της φύσεώς τους οι κλίμακες μετράνε σε ποσοστά το φόρο, όχι σε απόλυτα νούμερα» και παρέθεσε στοιχεία ότι «για τα έως 20.000 ευρώ μεικτό εισόδημα, δηλαδή 1.200 καθαρά, η μείωση του φόρου χωρίς παιδιά είναι 8%. Αντίστοιχα, για όσους έχουν 40.000 ευρώ εισόδημα, η μείωση αυτή περιορίζεται στο 6,5%. Για όσους έχουν εισόδημα έως 20.000 και ένα τέκνο η μείωση του φόρου είναι 17%, αντίστοιχα στα 40.000 εισόδημα με ένα τέκνο η μείωση αυτή είναι στο 11%».

Ο κ. Πετραλιάς είπε πως «προφανώς, αν κάποιος που είναι στο μηδέν φόρο, δεν έχει μείωση φόρου, και κάποιος άλλος που είναι στα 20.000 ευρώ έχει μείωση φόρου γιατί πληρώνει φόρο». Σχετικά με την μείωση των ανισοτήτων, είπε ότι «στο Draft Budgetary Plan η μείωση του ποσοστού φτώχειας σε απόλυτα νούμερα από το 16,9% πέφτει 1,8% με τις ρυθμίσεις αυτές. Ειδικά, εκεί που έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας. Στους νέους έως 24 τεσσάρων ετών και σε όσους έχουν τρία παιδιά και άνω. Ειδικότερα, στους νέους έως 24 ετών, από το 22% πέφτει το ποσοστό φτώχειας κατά 2,2% και με τρία παιδιά ή παραπάνω από 24,8% ποσοστού φτώχιας αυτής πέφτει κατά 3,3%».

Σχετικά με τις τροπολογίες που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ο υφυπουργός είπε ότι με έναν γρήγορο υπολογισμό, αυτά κοστίζουν 6 δισ. ευρώ το χρόνο και εάν αυτά εφαρμοστούν σε ετήσια βάση φτάνουν τα 7 δισ. ευρώ και ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ να πει ποιους νέους φόρους θα βάλει για να βρεθούν αυτά τα 6-7 δισ. ευρώ που απαιτούνται.