Παπαστεργίου: Πυλώνας της στρατηγικής ανάπτυξης της Ελλάδας η ψηφιακή μεταρρύθμιση

Επισήμανε ότι «από το gov.gr και την ψηφιακή ταυτότητα μέχρι τις υποδομές cloud και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγείας και της δικαιοσύνης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να αλλάξει γρήγορα, αποτελεσματικά και με ουσιαστικό αντίκτυπο».

Την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να ενισχύσει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, ενσωματώνοντας την τεχνητή νοημοσύνη και την ενεργειακή καινοτομία σε ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο εξέφρασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σήμερα στο Ζάππειο, στη Σύνοδο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (The Partnership for Transatlantic Energy Cooperation/P-TEC).

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι «η ψηφιακή μεταρρύθμιση δεν είναι μια αποσπασματική πρωτοβουλία, αλλά πυλώνας της στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας μας». Επισήμανε ότι «από το gov.gr και την ψηφιακή ταυτότητα μέχρι τις υποδομές cloud και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγείας και της δικαιοσύνης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να αλλάξει γρήγορα, αποτελεσματικά και με ουσιαστικό αντίκτυπο».

Μιλώντας για τη σχέση μεταξύ ενέργειας και ψηφιακού μετασχηματισμού, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης σημείωσε ότι «η ενέργεια αποτελεί το θεμέλιο για την υλοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών. Η Ελλάδα ήδη παράγει διπλάσια ανανεώσιμη ενέργεια από αυτή που καταναλώνει και επενδύει σε διασυνδέσεις, μπαταρίες και έξυπνα δίκτυα που διασφαλίζουν την ενεργειακή αυτονομία και ανθεκτικότητα της».

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις πρωτοβουλίες για την τεχνητή νοημοσύνη και την ενεργειακή ασφάλεια, τόνισε ότι «η Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει περιφερειακός κόμβος για την τεχνητή νοημοσύνη, με έργα όπως τον υπερυπολογιστή Δαίδαλο που θα λειτουργήσει το 2026 και η δημιουργία AI Factories σε Ευρώπη και Ελλάδα». Υπογράμμισε πως «ο στόχος είναι η χώρα μας όχι μόνο να ακολουθεί την παγκόσμια τάση, αλλά και να διαμορφώνει τη δική της πορεία, μέσω στρατηγικών επενδύσεων και καινοτομίας».

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε πως «η προστασία των παιδιών δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση. Ήδη έχουμε υιοθετήσει εθνική στρατηγική για την ασφάλεια των ανηλίκων, ενώ προωθούμε την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής λύσης ηλικιακής επαλήθευσης στα ψηφιακά μας εργαλεία, όπως το Kids Wallet και το Gov.gr Wallet». «Πρόκειται για ευρωπαϊκή και καινοτόμο πρωτοβουλία, που δίνει τη δυνατότητα σε πλατφόρμες και καταναλωτές να γνωρίζουν μόνο αν ο χρήστης είναι πάνω ή κάτω από την απαιτούμενη ηλικία, διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητά τους», πρόσθεσε.

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε επίσης ότι «η Ελλάδα δεν περιμένει, αλλά πρωτοπορεί. Έχουμε το πολιτικό δέσιμο, τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα εργαλεία για να διασφαλίσουμε ότι η ψηφιακή εμπειρία των παιδιών μας θα είναι ασφαλής και υπεύθυνη». Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα «στέλνει ένα καθαρό μήνυμα ότι η ψηφιακή προστασία των νέων είναι προτεραιότητα, και ότι η Ελλάδα θα ηγηθεί σε αυτή τη νέα εποχή» .

Συνάντηση Παπαστεργίου με Αναπληρωτή ΥΠΕΞ ΗΠΑ

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των Η.Π.Α. για Διοίκηση και Πόρους, Michael Rigas και τον Υφυπουργό Εξωτερικών των Η.Π.Α. για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Jacob Helberg, όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα επόμενα βήματα συνεργασίας στον ψηφιακό τομέα. Στην συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αποστολής στη Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα Joshua Huck, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος και ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων Βασίλης Καρκατζούνης.