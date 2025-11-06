Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Αγορά ακινήτου στο Α' Επιχειρηματικό Πάρκο Βόλου από ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ

Το οικόπεδο, συνολικής έκτασης 37.000 τ.μ. περιλαμβάνει κτίσμα 21.000 τ.μ. και συνορεύει με το υφιστάμενο οικόπεδο ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

Σε αγορά ακινήτου μέσα στο Α' Επιχειρηματικό Πάρκο Βόλου προχώρησε η ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της.

Σύμφωνα με το αναπτυξιακό πλάνο της, η ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ με τη συγκεκριμένη κίνηση ενισχύει τη χωροταξική της δυναμικότητα με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη, την επίτευξη εταιρικών οφελών και τη στήριξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Η αγορά αυτή εντάσσεται, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα επενδύσεων της εταιρείας στην ελληνική αγορά, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής της για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την καινοτομία, επικυρώνοντας τη δέσμευσή της να παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας, με μείωση του ενεργειακού κόστους και του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

