Apple και Google προς deal με λίφτινγκ του Siri για 1 δισ. δολάρια ετησίως

Η κατασκευάστρια του iPhone βασίζεται στη βοήθεια της Google για την αναβάθμιση της τεχνολογίας του Siri, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια νέα σειρά λειτουργιών το επόμενο έτος.

Μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης 1,2 τρισ. παραμέτρων που αναπτύχθηκε από την Google για την υλοποίηση της αναβάθμισης του Siri, του φωνητικού βοηθού που ενσωματώνει σε όλα της τα iPhone, θέλει να χρησιμοποιήσει η Apple.

Σύμφωνα με το Bloomberg, έπειτα από διαβουλεύσεις οι 2 τεχνολογικοί κολοσσοί ολοκληρώνουν μια συμφωνία που θα προβλέπει την καταβολή από την Apple περίπου 1 δισ. δολαρίων ετησίως για την πρόσβαση στην τεχνολογία της Google.

Η Apple είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει άλλα μοντέλα τρίτων για να χειριστεί το έργο, ωστόσο, μετά τη δοκιμή των Gemini, ChatGPT της OpenAI και Claude της Anthropic, κατέληξε στην Google.

Η ελπίδα είναι να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία ως προσωρινή λύση έως ότου τα μοντέλα της Apple γίνουν αρκετά ισχυρά ενώ το νέο Siri μπορεί να είναι έτοιμο την επόμενη άνοιξη, σύμφωνα με το δημοσίευμα.