Επιχειρήσεις | Διεθνή

Αδύναμο γ΄ τρίμηνο για Pinterest: Κατρακύλα 21% για τη μετοχή - Η 2η μεγαλύτερη στα χρονικά

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αδύναμο γ΄ τρίμηνο για Pinterest: Κατρακύλα 21% για τη μετοχή - Η 2η μεγαλύτερη στα χρονικά
Οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου στις ΗΠΑ και τον Καναδά ανήλθαν σε 786 εκατ. δολάρια, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της StreetAccount για 799 εκατ. δολάρια.

Κατακόρυφη πτώση 21% σημειώνει η μετοχή της Pinterest μετά το «καμπανάκι» της Wall Street από τα άτονα κέρδη του τρίτου τριμήνου καθώς τα έσοδά της από διαφημίσεις δέχτηκαν πλήγμα από τους δασμούς Τραμπ.

Η μετοχή είχε τη δεύτερη χειρότερη ημέρα της ιστορίας της, μετά από μια βουτιά 23,6% τον Μάιο του 2022.

Η εταιρεία κατέγραψε κέρδη 38 σεντς ανά μετοχή, ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG ανέμεναν κέρδη 42 σεντς ανά μετοχή. Ωστόσο, τα έσοδα της πλατφόρμας ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις των αναλυτών κινούμενα σε 1,05 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Η αδυναμία που σχετίζεται με τους δασμούς εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο σύμπαν των ψηφιακών διαφημίσεων και θα ενισχύσει την έλλειψη ποικιλομορφίας με υψηλότερη μακροοικονομική ευαισθησία», έγραψε η RBC.

Οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου στις ΗΠΑ και τον Καναδά ανήλθαν σε 786 εκατ. δολάρια, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της StreetAccount για 799 εκατ. δολάρια.

Η οικονομική διευθύντρια του Pinterest, Τζούλια Ντόνελι, επεσήμανε ότι η εταιρεία αντιμετώπισε «ορισμένες περιπτώσεις περικοπής των διαφημιστικών δαπανών» σε Ουάσιγκτον και Οτάβα κατά τη διάρκεια του τριμήνου καθώς «ισχυροί παίκτες του λιανεμπορίου των ΗΠΑ» δεεχτηκαν πιέσεις στα περιθώρια κέρδους τους από ζητήματα που σχετίζονται με τους δασμούς.

Η Ντόνελι πρόσθεσε ότι η εταιρεία αναμένει ότι η πτωτική τάση θα συνεχιστεί με την προσθήκη ενός νέου δασμού από τον Ντόναλντ Τραμπ που θα επηρεάσει την κατηγορία των επίπλων σπιτιού.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η ελληνική εταιρεία από την Αλεξανδρούπολη που εκτοξεύει μικρoδορυφόρους made in Greece

«Χρυσός» ο freddo espresso στην Ελλάδα - Πού καταγράφονται οι χαμηλότερες τιμές καφέ

Επίδομα θέρμανσης: 8+1 «μυστικά» για πολυκατοικίες, διαχειριστές και ενοίκους

tags:
Δασμοί
Social Media
Ντόναλντ Τραμπ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider