Skoda: Συνέχισε ανοδικά και το πρώτο εννεάμηνο του 2025

Η Skoda συνεχίζει την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία στην Ευρώπη και διεθνώς, σημειώνοντας το πρώτο εννεάμηνο του 2025 βελτίωση σε παραδόσεις, οικονομικά αποτελέσματα και μερίδιο αγοράς.

Η Skoda συνεχίζει την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία στην Ευρώπη και διεθνώς, σημειώνοντας το πρώτο εννεάμηνο του 2025 βελτίωση σε παραδόσεις, οικονομικά αποτελέσματα και μερίδιο αγοράς. Με 765.700 παραδόσεις οχημάτων, αύξηση ποσοστού πωλήσεων 14,1% σε σχέση με το 2024 και διατήρηση της 3ης θέσης μεταξύ των πιο δημοφιλών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη, αποδεικνύει την ισχυροποίηση του brand.

Τα έσοδα ανήλθαν σε 22,344 δισ. ευρώ (+9,5%), το λειτουργικό κέρδος σε 1,790 δισ. ευρώ (+5,4%), ενώ το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας διαμορφώθηκε στο 8%. Η πορεία εξηλεκτρισμού επιταχύνεται δυναμικά με το 24,1% των παραδόσεων στην Ευρώπη να αφορούν αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα (έναντι 11,1% το 2024). Τα Elroq και Enyaq κατατάσσονται στην 3η και 6η θέση αντίστοιχα των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, ενώ συγκεκριμένα το Elroq έχει ήδη ξεπεράσει τις 100.000 παραγγελίες από την έναρξη της διάθεσης του.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η διεθνής δραστηριότητα της μάρκας. Στην Ινδία μάλιστα πέτυχε νέο ιστορικό ρεκόρ, με 49.400 παραδόσεις (+106,1%), ενώ ξεκίνησε παραγωγή και εμπορική διάθεση στο Βιετνάμ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το παγκόσμιο αποτύπωμά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ