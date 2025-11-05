Μίραν (Fed): Λογική κίνηση μία νέα μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Μία ακόμα λογική κίνηση για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα ήταν να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας συνεδρίασής της για το 2025 στις 9-10 Δεκεμβρίου, δήλωσε την Τετάρτη ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ και διοικητής της Fed, Στίβεν Μίραν.

Μία ακόμα λογική κίνηση για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα ήταν να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας συνεδρίασής της για το 2025 στις 9-10 Δεκεμβρίου, δήλωσε την Τετάρτη ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ και διοικητής της Fed, Στίβεν Μίραν.

Σε συνέντευξή του στο Yahoo Finance, επικαλέστηκε προηγούμενες προβλέψεις νομισματικής πολιτικής που ζητούσαν τρεις μειώσεις επιτοκίων το 2025.

«Το φυσικό ερώτημα που θα προέκυπτε από αυτό είναι εάν έχει αλλάξει κάτι;» αναρωτήθηκε.

Αναγνωρίζοντας την έλλειψη επίσημων οικονομικών δεδομένων λόγω του lockdown της κυβέρνησης, ο Μίραν είπε ότι ο πληθωρισμός έχει μειωθεί κάτω από τις προσδοκίες και η αγορά εργασίας συνεχίζει να παρουσιάζει σταθερή τάση.

Η Fed αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα, φέρνοντας το εύρος-στόχο στο 3,75%-4%. Ο Μίραν διαφώνησε - όπως και στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου - προτιμώντας μείωση μισής μονάδας.

Ο στόχος του, είπε, είναι να φτάσει σε μια ουδέτερη νομισματική πολιτική - ένα επίπεδο που έχει σχεδιαστεί ούτε για να τονώσει ούτε για να επιβραδύνει την ανάπτυξη.

Η βασική διαφορά μεταξύ αυτού και των συναδέλφων του στην Fed; «Θέλω να φτάσω εκεί πιο γρήγορα από όλους τους άλλους», είπε ο Μίραν. «Δεν είναι ότι ο προορισμός είναι πραγματικά τόσο διαφορετικός» τόνισε.

«Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί από τώρα μέχρι τον Δεκέμβριο. Θα μπορούσαν να υπάρξουν νέες πληροφορίες, θα μπορούσαν να υπάρξουν εκπλήξεις, θα μπορούσαν να υπάρξουν σοκ. Θα μπορούσαν να συμβούν πράγματα που δεν περιμένουμε», είπε. «Αλλά εκτός από νέες πληροφορίες που θα σας έκαναν να αλλάξετε πολύ την πρόβλεψή σας, θα πίστευα ότι θα εξακολουθούσε να είναι ένα είδος συνεπούς, λογικής κίνησης για να συνεχίσουμε στην πορεία που έχουμε ακολουθήσει» πρόσθεσε.