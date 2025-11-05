Σε χαμηλό 2 εβδομάδων το πετρέλαιο με απώλειες πάνω από 1%

Πτώση άνω του 1% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, λόγω των ανησυχιών στην αγορά για πιθανή παγκόσμια υπερπροσφορά, ωστόσο τα στοιχεία που δείχνουν σημάδια ισχυρής ζήτησης καυσίμων στις ΗΠΑ περιόρισαν τις απώλειες.

Πτώση άνω του 1% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, σε χαμηλό 2 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών στην αγορά για πιθανή παγκόσμια υπερπροσφορά, παρά τα στοιχεία που δείχνουν σημάδια ισχυρής ζήτησης καυσίμων στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent υποχώρησαν 1,43%, στα 63,52 δολάρια το βαρέλι ενώ το West Texas Intermediate των ΗΠΑ διολίσθησε 1,59%, στα 59,75 δολάρια.

Οι τιμές υποχώρησαν μετά τα στοιχεία της κυβέρνησης των ΗΠΑ που έδειξαν άνοδο των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Ειδικότερα, αυξήθηκαν 5,2 εκατ. βαρέλια στα 421,2 εκατ. βαρέλια, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (Energy Information Administration), σε σύγκριση με τις προσδοκίες των αναλυτών για αύξηση 603.000 βαρελιών.

Ωστόσο, τα σημάδια ισχυρότερης από την αναμενόμενη ζήτησης βενζίνης περιόρισαν τις απώλειες. Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 4,7 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα στα 206 εκατ. βαρέλια. Οι αναλυτές ανέμεναν μείωση κατά 1,1 εκατ. βαρέλια.

Το σχέδιο προϋπολογισμού του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, που παρουσιάστηκε την Τρίτη, έδειξε ότι ο Καναδάς θα μπορούσε να καταργήσει το όριο στις εκπομπές πετρελαίου και φυσικού αερίου, τροφοδοτώντας ανησυχίες για πιθανό πλεόνασμα προσφοράς.

«Ο Καναδάς θα μπορούσε να εγκαταλείψει την αμφιλεγόμενη στρατηγική του για τις εκπομπές πετρελαίου και φυσικού αερίου και να απελευθερώσει περισσότερο πετρέλαιο», δήλωσε ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Price Futures Group.

Ο OPEC και οι σύμμαχοι παραγωγοί, συμφώνησαν την Κυριακή να αυξήσουν την παραγωγή κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα τον Δεκέμβριο, ενώ αποφάσισε να σταματήσει περαιτέρω αυξήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου του Καζακστάν, μειώθηκε κατά 10% τον περασμένο μήνα στα 1,69 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, εξακολουθώντας να υπερβαίνει την ποσόστωση παραγωγής του OPEC+, σύμφωνα με πηγή του κλάδου και υπολογισμούς του Reuters.

Εν τω μεταξύ, το ρωσικό λιμάνι Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα ανέστειλε τις εξαγωγές καυσίμων, ενώ το διυλιστήριο πετρελαίου του σταμάτησε την επεξεργασία αργού μετά τις επιθέσεις ουκρανικών drones την Κυριακή στις υποδομές του.