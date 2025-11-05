Ευρωαγορές: Η ανάκαμψη στην Wall Street γύρισε θετικά τα πρόσημα

Ανέστρεψαν το αρνητικό κλίμα που σημείωναν αρχικά την Τετάρτη οι δείκτες στα χρηματιστήρια της Ευρώπης, παίρνοντας ώθηση από την σταθεροποίηση του κλίματος στο ταμπλό της Wall Street.

Ανέστρεψαν το αρνητικό κλίμα που σημείωναν αρχικά την Τετάρτη οι δείκτες στα χρηματιστήρια της Ευρώπης, παίρνοντας ώθηση από την σταθεροποίηση του κλίματος στο ταμπλό της Wall Street, μετά το χθεσινό μούδιασμα που επικράτησε στη Νέα Υόρκη λόγω της ανησυχίας των επενδυτών για την αποτίμηση των μετοχών τεχνολογίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατάφερε τελικά να γυρίσει θετικός και να κλείσει ανοδικά 0,25% στις 572,03 μονάδες. O δείκτης Eurostoxx 50 ενισχύθηκε 0,20% στις 5.671 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης έκλεισε στο 0,42% στις 24.048 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,08% στις 8.074 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,63% στις 9.776 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ανέβηκε 0,41% στις 43.438 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 κέρδισε 0,33% στις 16.089 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Novo Nordisk υποχώρησε 4,4%, παρά τα κέρδη που σημείωνε νωρίτερα ενδοσυνεδριακά, καθώς ο δανέζικος φαρμακευτικός κολοσσός ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 20 δισ. δανικών κορονών (3,1 δισ. δολάρια) για το γ' τρίμηνο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών για 20,12 δισ. δανικές κορόνες.

Η BMW κατέγραψε άλμα 6,8% μετά την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών της για το γ' τρίμηνο, όπου τα κέρδη της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας πριν από τους τόκους ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών.

Στα μάκρο της ημέρας, τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τον Μάιο του 2023 κατέγραψε τον Οκτώβριο η Ευρωζώνη, σπάζοντας το υποτονικό μοτίβο που είχε διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς ο τομέας των υπηρεσιών επιταχύνθηκε και οι συνθήκες για τη ζήτηση βελτιώθηκαν.

Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης υπεύθυνων προμηθειών (PMI) της HCOB που καταρτίζεται από την S&P Global σκαρφάλωσε στις 52,5 μονάδες τον Οκτώβριο από 51,2 τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας τον δέκατο συνεχόμενο μήνα ανάπτυξης και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 29 μηνών.

Στο μέτωπο των κεντρικών τραπεζών, η Riksbank της Σουηδίας ανακοίνωσε ότι αφήνει το επιτόκιό της αμετάβλητο στο 1,75%.