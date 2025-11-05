Κικίλιας: Μεγάλη εθνική προσπάθεια για έργα στήριξης της ναυτιλίας και της νέας γενιάς

«Γίνεται μία πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια να υλοποιήσουμε έργα προκειμένου να στηρίξουμε τη ναυτιλία, αλλά και τη νέα γενιά». Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

«Γίνεται μία πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια να υλοποιήσουμε έργα προκειμένου να στηρίξουμε τη ναυτιλία, αλλά και τη νέα γενιά». Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το economix.gr, για 5η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα».

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε ειδικότερα στην επερχόμενη σύνοδο της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στην Αθήνα, όπου αναμένονται τέσσερις υπουργοί της Κυβέρνησης Τραμπ, 80 στελέχη των ΗΠΑ και πάνω από 400 υψηλόβαθμοι επικεφαλής μεγάλων εταιρειών από Ευρώπη-Αμερική-Αυστραλία. Ο κ. Κικίλιας έκανε λόγο για τις επενδυτικές προοπτικές που πρόκειται να ανοίξουν οι συμφωνίες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες δύο μέρες στο πλαίσιο της P-TEC.

Όπως είπε, το 20% του παγκόσμιου στόλου ανήκει σε Έλληνες πλοιοκτήτες. Αυτό σημαίνει ότι οι υποδομές σε λιμάνια για FSRU, για την εμπορική ναυτιλία, αλλά και τον τουρισμό είναι ψηλά στην ατζέντα. Επίσης, ανέφερε ότι «τρέχουν» οι επενδύσεις σε ΑΙ, σε data center, ενώ υψηλές θα είναι οι απαιτήσεις σε ενέργεια, γεγονός που δημιουργεί μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, στο πλαίσιο του πράσινου μετασχηματισμού.

Ο κ. Κικίλιας έκανε λόγο για την ανάγκη αποτελεσματικών μεταφορών και φθηνότερη ενέργεια. «Καθίσταται ανάγκη να δημιουργηθεί ένας βαρύς κλάδος, με επενδύσεις σε λιμάνια, αγωγούς και ενέργεια, με καλύτερες θέσεις εργασίας, με σύγχρονα επαγγέλματα, με ενσωματωμένο τον ψηφιακό κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι καλούμαστε να δούμε τις δυνατότητές μας και να σχεδιάσουμε τη στρατηγική μας έτσι ώστε στελέχη στις δικές μας επιχειρήσεις και στο δικό μας δημόσιο να είναι η νέα γενιά μας.

«Η συζήτηση για τον πράσινο μετασχηματισμό και για τις επενδύσεις πρέπει να γίνεται με αυτό το πρίσμα: Στο πώς θα μπορέσουν να ευημερήσουν οι πολλοί μέσα από τις επενδύσεις. Η ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας, της ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας βοηθάνε στο να γυρνάνε οι άνθρωποι πίσω στη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου και των δημόσιων μεταφορών

Οι πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου και των δημόσιων μεταφορών, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο πάνελ με θέμα «Βιώσιμες μεταφορές, βιομηχανία και logistics» κατά τη διάρκεια του οποίου ο Στέλιος Σακαρέτσιος Γενικός Γραμματέας Μεταφορών ανέφερε ότι σε λίγες εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση εξοπλισμού σε 150 μηχανές τρένων, ενώ ο Ελευθέριος Κρητικός, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι σύντομα αναμένονται εξαγγελίες για την οργανωμένη δομή των βιομηχανικών περιοχών.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Παληός, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, χαρακτήρισε πρωταρχική προτεραιότητα την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τηλεδιοίκησης, με τον κεντρικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του 2026. Ο Στέφανος Αγιάσογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ, τόνισε ότι η στρατηγική περιλαμβάνει την αναβάθμιση της εμπειρίας του επιβάτη, μειώνοντας τις χρονοαποστάσεις των δρομολογίων και προσφέροντας σύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία. Στο ζήτημα της πιστοποίησης αναφέρθηκε η Βασιλική Καζάζη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV NORD Hellas, που όπως είπε αποτελεί την αρχή ενός κύκλου συνεχούς βελτίωσης.

Στέλιος Σακαρέτσιος: Έρχονται οι πρώτες ψηφιακές κλήσεις στους παραβάτες του ΚΟΚ

Συμμετέχοντας στο πάνελ με θέμα «Βιώσιμες Μεταφορές, Βιομηχανία & Logistics», ο Στέλιος Σακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, είπε ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί κρίσιμο πυλώνα στον μετασχηματισμό του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα, προσφέροντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα για τη θέση κάθε σιδηροδρομικού συρμού. Σε λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση εξοπλισμού σε 150 μηχανές τρένων, με το πληροφοριακό σύστημα να είναι πλήρως έτοιμο. Ο επιβάτης θα μπορεί να παρακολουθεί τη λειτουργία του συστήματος μέσω της πλατφόρμας railway.gov.gr από τις αρχές του νέου έτους, αυξάνοντας την ασφάλεια και μειώνοντας τον κίνδυνο να επαναληφθεί μία νέα τραγωδία όπως αυτή των Τεμπών. Παράλληλα, η ψηφιοποίηση θα βελτιώσει την καθημερινότητα των χρηστών του ΟΣΕ, καθώς θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα για την εκτέλεση των δρομολογίων, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση διαδικασιών.

«Μια κρίσιμη πληροφορία είναι πόσα λεωφορεία βγαίνουν καθημερινά στην Αττική, με ποιο χρόνο απόστασης και πόσους οδηγούς, ώστε να βελτιστοποιούνται οι διαδικασίες και να μειώνονται οι χρόνοι αναμονής», είπε ο κ. Σακαρέτσιος, προσθέτοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή, στοχεύει στη δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που θα βελτιώνουν τη λειτουργία και την ασφάλεια των μεταφορών.

Ερωτηθείς για τις κάμερες που πρόκειται να τοποθετηθούν στους οδικούς άξονες, έκανε γνωστό πως αυτές τις ημέρες βρίσκεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε να θεσμοθετηθεί η χρήση καμερών για τη βεβαίωση παραβάσεων με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Ήδη έχουν εγκατασταθεί οι πρώτες κάμερες σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και την επόμενη εβδομάδα, σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ, θα βεβαιωθούν οι πρώτες ψηφιακές κλήσεις, που θα αποστέλλονται στη θυρίδα των παραβατών στο gov.gr. Η ένσταση θα γίνεται ψηφιακά, καθώς θα υπάρχει πρόσβαση στο υλικό που καταγράφηκε. Το 2024, 676 ανθρώπινες ζωές χάθηκαν στο δρόμο, με τη μείωση να φτάνει φέτος το 27%, κάτι που επιδιώκουμε να αυξηθεί, όπως σημείωσε.

Ελευθέριος Κρητικός: Σε εξέλιξη ο χωροταξικός σχεδιασμός του Βιομηχανικού Πάρκου Οινοφύτων

Ο Ελευθέριος Κρητικός, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, παραδέχτηκε από την πλευρά του πως για πολλά χρόνια η βιομηχανία ακολουθούσε μια άναρχη δόμηση, ωστόσο σύντομα αναμένονται εξαγγελίες για την οργανωμένη δομή των βιομηχανικών περιοχών.

Σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της βιομηχανίας είναι και σε αυτή την περίπτωση οι μεταφορές, καθώς σήμερα το προσωπικό φτάνει στις βιομηχανικές ζώνες κυρίως με αυτοκίνητο, επιβαρύνοντας το οδικό δίκτυο. Για το λόγο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη για γρήγορους και ασφαλείς σιδηροδρόμους, οι οποίοι θα επιτρέψουν την οικονομική και «πράσινη» διακίνηση πρώτων υλών και προϊόντων σε άλλες αγορές.

Σε ό,τι αφορά τον χωροταξικό σχεδιασμό των βιομηχανικών πάρκων, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαχείριση του Βιομηχανικού Πάρκου Οινοφύτων, το οποίο μετατράπηκε σε οργανωμένο υποδοχέα το περασμένο καλοκαίρι. Στην Καβάλα προβλέπεται η δημιουργία πλατφόρμας από τον ΟΣΕ εντός του πάρκου, ενώ σειρά θα πάρουν η Λάρισα και άλλες περιοχές. Μιλώντας, τέλος, για το Μητρώο Ανελκυστήρων, έκανε γνωστό ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 110.000 καταγραφές ανελκυστήρων, ενώ εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση στις καταχωρήσεις το επόμενο διάστημα.

Χρήστος Παληός: Εντός Νοεμβρίου ξεκινούν τα δρομολόγια του Προαστιακού Δυτ. Θεσσαλονίκης

Ο Χρήστος Παληός, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, επισήμανε ότι το κεντρικό βήμα για τον μετασχηματισμό των σιδηροδρόμων ήταν η ίδρυση της νέας εταιρείας, με στόχο την ανάπτυξη ενός δικτύου εφάμιλλου των ευρωπαϊκών. «Πρωταρχική προτεραιότητα αποτελεί η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τηλεδιοίκησης, με τον κεντρικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του 2026, συμπεριλαμβανομένης της σηματοδότησης, του τηλεχειρισμού και του συστήματος ECTS. Μέχρι το ίδιο χρονικό σημείο, η γραμμή θα φτάσει έως τα Αραχωβίτικα, ενώ ακολουθεί το έργο τηλεδιοίκησης στη γραμμή από το Κιάτο έως τη Ροδοδάφνη», όπως είπε.

Για τον ίδιο, η εκπαίδευση του προσωπικού είναι επίσης κρίσιμη. Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ήδη προμηθεύτηκαν τον πρώτο προσομοιωτή για την εκπαίδευση μηχανοδηγών και προγραμματίζεται η προμήθεια σταθερών προσομοιωτών για τους σταθμάρχες. Παράλληλα, εγκαθίσταται δευτερεύουσα δικλείδα ασφαλείας και σύστημα γεωεντοπισμού των συρμών, με στόχο την καθημερινή ασφάλεια των πολιτών.

Ο κ. Παληός γνωστοποίησε ότι από τα μέσα Νοεμβρίου ξεκινούν τα δρομολόγια του Προαστιακού στη Δυτική Θεσσαλονίκη, εξυπηρετώντας φοιτητές και εργαζόμενους. «Το πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται η έναρξη δρομολογίων προς Αγχίαλο και στη συνέχεια η γραμμή Έδεσσα – Φλώρινα». Αναφερόμενος στην προσωρινή περικοπή των δρομολογίων στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη για την ολοκλήρωση των έργων στη Θεσσαλία, είπε ότι αυτά παραδίδονται το καλοκαίρι του 2026.

Όσον αφορά τη δολιοφθορά, «βελτιώνεται η κατάσταση με νέες τεχνικές και προληπτικά έργα, ενισχυμένες περιφράξεις, αυξημένη παρουσία καμερών και στοχευμένες δράσεις σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας», σύμφωνα με τον επικεφαλής των Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Η μετάβαση στην επόμενη μέρα στηρίζεται στην εφαρμογή πολυετών συμβάσεων συντήρησης διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου.

Στέφανος Αγιάσογλου: Το 2026 θα λειτουργήσει η σχολή οδηγών της ΟΣΥ

Ο Στέφανος Αγιάσογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ, τόνισε ότι οι αστικές συγκοινωνίες στην Αττική είχαν παραμείνει στον «αυτόματο πιλότο» και πλέον προτεραιότητα είναι η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών. Η στρατηγική περιλαμβάνει την αναβάθμιση της εμπειρίας του επιβάτη, μειώνοντας τις χρονοαποστάσεις των δρομολογίων και προσφέροντας σύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία. Σύμφωνα με το σχέδιο του οργανισμού το οποίο παρουσίασε, ο στόλος των 240 ηλεκτρικών λεωφορείων θα αυξηθεί σε 400 το 2026, ενώ ευρύτερος στόχος είναι ο στόλος να ανανεωθεί να ανανεωθεί κατά 90% μέχρι το 2027.

Αναφερόμενος στην έλλειψη οδηγών, «ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα» όπως το χαρακτήρισε, ανέλυσε το σχέδιο της ΟΣΥ, που υλοποιεί σε συνεργασία με το υπουργείο. Η ΟΣΥ θα δημιουργήσει σχολή οδηγών, που θα λειτουργήσει το 2026, με εκπαιδευτές έμπειρους οδηγούς της ΟΣΥ. Η σχολή θα καλύπτει το κόστος ανανέωσης διπλωμάτων και οι απόφοιτοι θα έχουν εξασφαλισμένη εργασία για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Στόχος είναι η αύξηση του αριθμού των οδηγών του οργανισμού από 2.500 σε 3.200 το 2026.

Παράλληλα, η ΟΣΥ πρωτοπορεί στην πράσινη ενέργεια και την υδρογονοκίνηση, συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon. Στο πλαίσιο αυτό, θα ενταχθούν τρία λεωφορεία υδρογόνου άμεσα και προβλέπεται η ένταξη 50 λεωφορείων υδρογόνου με συνολική χρηματοδότηση 70 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, χρηματοδοτείται το πρώτο πρατήριο υδρογόνου για δημόσια χρήση στις εγκαταστάσεις της ΟΣΥ, σε συνεργασία με την Avin, σηματοδοτώντας την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην Αθήνα.

Βασιλική Καζάζη: Απαραίτητη η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων πιστοποίησης στους πολίτες

Τέλος, η Βασιλική Καζάζη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV NORD Hellas, επισήμανε ότι η πιστοποίηση δεν αποτελεί τυπικό τέλος μιας διαδικασίας, αλλά την αρχή ενός κύκλου συνεχούς βελτίωσης. «Στον βιομηχανικό χώρο, όπου η μετάβαση σε έξυπνα συστήματα και πράσινα καύσιμα είναι κρίσιμη, η πιστοποίηση εξασφαλίζει αξιοπιστία και συνέπεια. Επιπλέον, οι εταιρείες με πιστοποιήσεις έχουν 25% ευκολότερη πρόσβαση σε πράσινη χρηματοδότηση, γεγονός που ενισχύει τις επενδύσεις σε βιώσιμες τεχνολογίες», πρόσθεσε.

Σημαντικός παράγοντας είναι η συνεργασία των φορέων πιστοποίησης με θεσμικούς οργανισμούς, ώστε να μεταφέρεται τεχνογνωσία και εμπειρία, όπως στην ανάπτυξη πλαισίου πράσινης πιστοποίησης. Μάλιστα, η TÜV NORD προτείνει πιστοποιημένα προγράμματα κατάρτισης, για παράδειγμα στην ασφαλή οδήγηση, αλλά και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε μεγάλα και μεσαία λιμάνια μέσω ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.

«Η πράσινη μετάβαση απαιτεί εμπιστοσύνη και διαφάνεια. Τα δεδομένα πρέπει να είναι αξιόπιστα και προσβάσιμα στους πολίτες», είπε η κ. Καζάζη, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητη η κοινή γλώσσα μεταξύ ρυθμιστών και αγοράς, όπως και η χρήση προτύπων και η κοινοποίηση αποτελεσμάτων προς την κοινωνία, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πώς εταιρείες και υποδομές λειτουργούν με σεβασμό στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Φαίη Χρυσοχόου.

