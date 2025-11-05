Τραμπ: Ίσως βοηθήσουμε τον Μαμντάνι - Μήνυμα σε Ρωσία και Κίνα

Είχε απειλήσει να διακόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης αν εκλεγεί ο Ζοράν Μαμντάνι.

«Θέλουμε η Νέα Υόρκη να είναι επιτυχημένη», επεσήμανε ο Ντόναλντ Τραμπ προσθέτοντας ότι ενδέχεται να βοηθήσει τον σοσιαλδημοκράτη, Ζοράν Μαμντάνι, ο οποίος εξελέγη νέος δήμαρχος της πόλης.

«Θα τον βοηθήσουμε, ίσως λιγάκι», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ομιλία του σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Μαϊάμι την επομένη των δημαρχιακών εκλογών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ενέκρινε δημοσίως την υποψηφιότητα του ανεξάρτητου και πρώην Δημοκρατικού κυβερνήτη, Αντριου Κουόμο για τη θέση του δημάρχου της πόλης.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να εργάζεται μαζί με τη Ρωσία και την Κίνα επί ενός σχεδίου αποπυρηνικοποίησης, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Επανεξετάσαμε τα πυρηνικά μας – είμαστε η Νο1 πυρηνική δύναμη, κάτι που απεχθάνομαι να παραδεχτώ γιατί είναι τρομερό». Συνέχισε λέγοντας ότι «η Ρωσία είναι δεύτερη και η Κίνα τρίτη με διαφορά, αλλά θα μας φτάσουν μέσα στα επόμενα τέσσερα ή πέντε χρόνια. Ενδεχομένως να εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης, οι τρεις μας. Θα δούμε εάν θα έχει αποτέλεσμα», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.