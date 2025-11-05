Κέρδη άνω του 1% για τον χρυσό

Οι traders βλέπουν τώρα πιθανότητα 70% για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, από 90% την περασμένη εβδομάδα.

Κέρδη άνω του 1% σημείωσε ο χρυσός την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν στην αγκαλιά του ασφαλούς καταφυγίου και δεν προτίμησαν την στέγη των πιο επικίνδυνων assets, παρά τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τις μισθοδοσίες στις ΗΠΑ. Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 1,3% στα 3.983,89 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures στις ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου κέρδισαν 0,8% στα 3.992,90 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι στην αγορά σποτ σκαρφάλωσε 2,2% στα 48,13 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα πρόσθεσε 1,7% στα 1.551,65 δολάρια και το παλλάδιο ισχυροποιήθηκε 2,4% στα 1.424,22 δολάρια. «Ο χρυσός και το ασήμι είναι ελαφρώς υψηλότερα από την ισχυρή έκθεση για τις μισθοδοσίες, η οποία είναι ο καλύτερος γενικός δείκτης απασχόλησης δεδομένου του lockdown. Αυτό θα πρέπει να παρηγορήσει όσους εξεπλάγησαν που τα μέταλλα υποχώρησαν μαζί με τα επικίνδυνα assets», τόνισε ο Τάι Γουόνγκ, ανεξάρτητος trader μετάλλων.

Η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 42.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, πάνω από την εκτίμηση του Reuters για άνοδο κατά 28.000. Η ισχυρή αγορά εργασίας συνήθως απομακρύνει την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων ενώ μπορεί μάλιστα, να διατηρήσει το κόστος δανεισμού υψηλότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

«Κάποια ζήτηση για ασφαλή καταφύγια έχει εμφανιστεί στα μέσα της εβδομάδας, καθώς οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές εξακολουθούν να είναι λίγο ασταθείς εν μέσω σεναρίων ότι οι αμερικανικές μετοχές είναι υπερτιμημένες και ότι υπάρχει μια φούσκα στους τίτλους που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη», υπογράμμισε ο Τζιμ Γουίκοφ, ανώτερος αναλυτής της Kitco Metals. Οι traders βλέπουν τώρα πιθανότητα 70% για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, από 90% την περασμένη εβδομάδα.