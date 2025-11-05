Tesla: Κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων στη Γερμανία

Τον απογοητευτικό αριθμό των 750 ηλεκτρικών οχημάτων πούλησε η Tesla στη Γερμανία τον Οκτώβριο, λιγότερο από το μισό από ό,τι πούλησε πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη από την Ομοσπονδιακή Αρχή Αυτοκινήτων και Μεταφορών της χώρας (KBA),

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η Tesla πούλησε 1.607 ηλεκτρικά οχήματα στη Γερμανία.

Τα στοιχεία της KBA δείχνουν πωλήσεις 434.627 νέων ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της KBA, αύξηση σχεδόν 40% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Από αυτά τα ηλεκτρικά οχήματα, τα 15.595 ήταν της Tesla, μείωση 50% για την αυτοκινητοβιομηχανία του Έλον Μασκ φέτος.

Η Tesla λειτουργεί ένα τεράστιο εργοστάσιο συναρμολόγησης οχημάτων στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας, το οποίο βρίσκεται έξω από το Βερολίνο, ωστόσο η εταιρεία δεν είναι η αγαπημένη της πόλης, όπως αναφέρει το CNBC.

Η εμπρηστική πολιτική ρητορική του Μασκ και η υποστήριξη του στο AfD, το εξτρεμιστικό, αντιμεταναστευτικό κόμμα της Γερμανίας, έχουν επηρεάσει το ενδιαφέρον των αριστερών πολιτικών πεποιθήσεων καταναλωτών για την Tesla.

Η Tesla αντιμετωπίζει επίσης μια σειρά από Ευρωπαίους και Κινέζους ανταγωνιστές σε όλη την Ευρώπη που προσφέρουν μικρότερα και πιο προσιτά ηλεκτρικά οχήματα, πολλά από τα οποία έχουν τιμή κάτω των 35.000 ευρώ.

Τον Οκτώβριο, η Tesla ξεκίνησε να πουλάει μια νέα, φθηνότερη έκδοση του SUV Model Y στη Γερμανία. Η πιο απλή έκδοση του SUV είχε τιμή 39.990 ευρώ για τη γερμανική αγορά - περίπου 5.000 ευρώ χαμηλότερη από τις φθηνότερες, προηγουμένως διαθέσιμες εκδόσεις του Model Y εκεί.