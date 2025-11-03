Αγορές | Commodities

Σχεδόν αμετάβλητες οι τιμές του πετρελαίου πάνω στη «ζυγαριά» του ΟΠΕΚ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σχεδόν αμετάβλητες οι τιμές του πετρελαίου πάνω στη «ζυγαριά» του ΟΠΕΚ
Το συμβόλαιο brent ενισχύθηκε κατά 12 σεντς, κλείνοντας στα 64,89 δολ. το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WETI σημείωσε άνοδο 7 σεντς στα 61,05 δολ. το βαρέλι.

Σχεδόν αμετάβλητες παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς η αγορά «ζυγίζει» την τελευταία αύξηση της προσφοράς από τον OPEC+ έναντι της πρόθεσης του Οργανισμού να παγώσει τις περαιτέρω αυξήσεις της παραγωγής στο α' τρίμηνο του 2026 εν μέσω ανησυχιών για υπερπροσφορά και ασθενή βιομηχανική δραστηριότητα στην Ασία.

Το συμβόλαιο brent ενισχύθηκε κατά 12 σεντς, κλείνοντας στα 64,89 δολ. το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WETI σημείωσε άνοδο 7 σεντς στα 61,05 δολ. το βαρέλι.

Ο ΟΠΕΚ+, δηλαδή ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (ΟΠΕΚ) και οι σύμμαχοί του παραγωγοί, συμφώνησαν την Κυριακή να αυξήσουν την παραγωγή κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα τον Δεκέμβριο. Συμφώνησαν επίσης να σταματήσουν τις αυξήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. «Οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στις τιμές από την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα αυτού του τριμήνου από τον ΟΠΕΚ αντισταθμίστηκαν από την προτεινόμενη από το καρτέλ παύση των αυξήσεων παραγωγής μετά το τέλος του τρέχοντος έτους», ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της εταιρείας συμβούλων ενέργειας Ritterbusch and Associates.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ανατροπή με τα όρια ηλικίας: Γιατί «παγώνουν» οι αλλαγές και ποιοι ασφαλισμένοι γλιτώνουν έτη εργασίας

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα - Δείτε τι θα πληρώσετε

Από τον Αργυρό στα ενεργειακά η Κίμπερλι - Η χαμένη μάχη των ΕΛΤΑ - ΠΑΣΟΚ στα Τρίκαλα - Έσκασε το Κύμα

tags:
Πετρέλαιο
OPEC
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider