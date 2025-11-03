Σχεδόν αμετάβλητες οι τιμές του πετρελαίου πάνω στη «ζυγαριά» του ΟΠΕΚ

Το συμβόλαιο brent ενισχύθηκε κατά 12 σεντς, κλείνοντας στα 64,89 δολ. το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WETI σημείωσε άνοδο 7 σεντς στα 61,05 δολ. το βαρέλι.

Σχεδόν αμετάβλητες παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς η αγορά «ζυγίζει» την τελευταία αύξηση της προσφοράς από τον OPEC+ έναντι της πρόθεσης του Οργανισμού να παγώσει τις περαιτέρω αυξήσεις της παραγωγής στο α' τρίμηνο του 2026 εν μέσω ανησυχιών για υπερπροσφορά και ασθενή βιομηχανική δραστηριότητα στην Ασία.

Ο ΟΠΕΚ+, δηλαδή ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (ΟΠΕΚ) και οι σύμμαχοί του παραγωγοί, συμφώνησαν την Κυριακή να αυξήσουν την παραγωγή κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα τον Δεκέμβριο. Συμφώνησαν επίσης να σταματήσουν τις αυξήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. «Οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στις τιμές από την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα αυτού του τριμήνου από τον ΟΠΕΚ αντισταθμίστηκαν από την προτεινόμενη από το καρτέλ παύση των αυξήσεων παραγωγής μετά το τέλος του τρέχοντος έτους», ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της εταιρείας συμβούλων ενέργειας Ritterbusch and Associates.