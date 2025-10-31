Κέρδη σχεδόν 4% τον Οκτώβριο για τον χρυσό

Ο δείκτης του δολαρίου κινήθηκε σε υψηλό τριών μηνών καθιστώντας τον χρυσό ακριβότερο για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Απώλειες 1% κατέγραψε την Παρασκευή ο χρυσός με «βαρίδι» την αβεβαιότητα σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια. Ωστόσο, το πολύτιμο μέταλλο έκλεισε με κέρδη για τρίτο συνεχόμενο μήνα, στο +3,7%.

Στην αγορά spot, ο χρυσός υποχώρησε 0,6% στα 4.001,74 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού βρέθηκαν χαμηλότερα κατά 0,5% στα 3.996,5 δολάρια ανά ουγγιά.

Η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, διαφώνησε με την μείωση των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα και υποστήριξε ότι η Fed θα πρέπει να διατηρήσει ορισμένους περιορισμούς προκειμένου να κατευνάσει τον πληθωρισμό.

«Η Χάμακ χτυπάει δυνατά τον χρυσό, καθώς γίνεται η τρίτη πρόεδρος της Fed που αντιτίθεται δημόσια σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων σε αυτό το στάδιο, δεδομένου του υψηλού πληθωρισμού. Η Χάμακ θα ψηφίζει στην FOMC το 2026 και δείχνει με αυτό τον τρόπο ότι η αγορά ήταν υπεραισιόδοξη στην τιμολόγηση χαμηλότερων επιτοκίων», δήλωσε ο Τάι Γουόνγκ, ανεξάρτητος έμπορος μετάλλων.

Παρά τη μείωση των επιτοκίων, τα σχόλια του προέδρου Τζερόμ Πάουελ ώθησαν τις εκτιμήσεις της αγοράς για μείωση επιτοκίων των Δεκέμβριο να υποχωρήσουν κατακόρυφα από πάνω από 90% σε 63%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Υπενθυμίζεται ότι ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο 53% το 2025, φτάνοντας το ιστορικό υψηλό των 4.381,21 δολαρίων στις 20 Οκτωβρίου.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι έχασε 0,4% στα 48,73 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε πτώση 1,7% στα 1.583,41 δολάρια και το παλλάδιο έπεσε στα 1.440,02 δολάρια με - 0,4%.