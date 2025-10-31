Ευρωαγορές: Πτωτικές κινήσεις με ΕΚΤ και αποτελέσματα στο επίκεντρο

Οι επενδυτές αναλύουν την χθεσινή απόφαση της ΕΚΤ αλλά και πολλά εταιρικά αποτελέσματα και μάκρο στοιχεία από την Ευρωζώνη.

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αναλύουν την χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια ενώ παράλληλα έχουν ήδη στα χέρια τους μία πληθώρα εταιρικών αποτελεσμάτων αλλά και μετρήσεων από την απόδοση των οικονομιών των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,39% στις 572,53 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 σημείωσε πτώση 0,40% στις 5.676 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχωρεί 0,58% στις 24.000 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 0,41% στις 8.124 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 υποχωρεί 0,49% στις 9.710 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται στο +0,45% στις 43.393 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 υποχωρεί στις 16.000 μονάδες στο -0,21%.

Ο γαλλικός πληθωρισμός επιβραδύνθηκε περαιτέρω κάτω από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Οκτώβριο, καθώς το κόστος ενέργειας μειώθηκε και οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων υποχώρησαν.

Η ένδειξη για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης διαμορφώθηκε σε ετήσια βάση στο 0,9% μετά το 1,1% του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Insee που παρουσίασε την Παρασκευή. Η μέτρηση ταιριάζει με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Πίσω στην Ευρώπη, η οικονομία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε καλύτερα από το αναμενόμενο κατά 0,2% στο τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας οριακά τις εκτιμήσεις για 0,1%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat την Πέμπτη.

Όλα τα παραπάνω, στον απόηχο της «παύσης» που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τρίτη συνεχόμενη φορά όσο αφορά τα επιτόκια, έχοντας μειώσει τα επιτόκια τελευταία φορά τον Ιούνιο.

Χθες στις ΗΠΑ, η Amazon δήλωσε ότι τα έσοδα της μονάδας cloud computing αυξήθηκαν κατά 20% στο τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street και στέλνοντας τις μετοχές υψηλότερα από 12% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Επίσης, πάνω από τις εκτιμήσεις της Wall Street ήταν τα αποτελέσματα δ' τριμήνου της Apple, με ώθηση από τα ισχυρά έσοδα της τελευταίας σειράς iPhone 17 που κυκλοφόρησε μόλις πριν από λιγότερο από δύο μήνες. Ειδικότερα, τα έσοδα για το δ' τρίμηνο ανήλθαν σε 102,47 δισ. δολάρια, ελαφρώς υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 102,24 δισ. δολάρια. Και η μετοχή της Amazon ενισχύεται σχεδόν 2% προσυνεδριακά.

Ρεκόρ στην Ιαπωνία - Ράλι στην Νότια Κορέα λόγω Nvidia

Οι ιαπωνικές μετοχές ηγήθηκαν των κερδών στην Ασία την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές χαιρέτισαν την ανακωχή μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, μετά από την συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζικου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ.

Κατέληξαν σε ένα είδος εμπορικής συμφωνίας κατά τη διάρκεια συνάντησης τους στη Νότια Κορέα την Πέμπτη, αποκλιμακώνοντας μια διαμάχη για τις σπάνιες που απειλούσε να ωθήσει τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου σε έναν ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 2,25%, φτάνοντας σε νέο ρεκόρ στις 52.478 μονάδες, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 0,94% στις 3.331,83 μονάδες, καταγράφοντας επίσης νέο υψηλό.

Οι μετοχές της Panasonic Holdings υποχώρησαν πάνω από 8%, μειώνοντας την πρόβλεψή της για λειτουργικά κέρδη ολόκληρου του έτους κατά 13,5% την Πέμπτη, αποδίδοντας τα χαμηλότερα κέρδη από τη βασική μονάδα ενέργειας, η οποία προμηθεύει μπαταρίες στην Tesla και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας πρόσθεσε 0,5%, κλείνοντας σε νέο υψηλό στις 4.107,5 μονάδες μετά το ρεκόρ της Πέμπτης. Ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1,07% στις 900,42 μονάδες.

Οι μετοχές τεχνολογίας της Νότιας Κορέας σημείωσαν άνοδο μετά την ανακοίνωση της Nvidia ότι συνεργάζεται με την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας για την επέκταση της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της χώρας, χρησιμοποιώντας πάνω από 250.000 τσιπ GPU.

Η Hyundai κέρδισε 9,6% μετά την ανακοίνωση της Nvidia ότι εμβαθύνει τη συνεργασία της με την αυτοκινητοβιομηχανία σε αυτόνομα οχήματα, έξυπνα εργοστάσια και ρομποτική, με ένα νέο εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης που τροφοδοτείται από τους τελευταίους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης Blackwell.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε τη συνεδρίαση ελαφρά πτωτικός στις 8.881,9 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,33%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε 1,47% στις 4.640,67 μονάδες.