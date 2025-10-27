Στον «χορό» εμπορικών συμφωνιών, Fed και εταιρικών αποτελεσμάτων οι αγορές

Ράλι για τις μετοχές, βουτιά για τον χρυσό. Οι παράγοντες που προκάλεσαν ευφορία με βασική κινητήρια δύναμη την πρόοδο για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας.

Στους ρυθμούς της επικείμενης εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας κινήθηκαν σήμερα οι διεθνείς αγορές μετοχών, εν μέσω της περιοδείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις χώρες της ΝΑ, δύο ημέρες προτού μεταβεί στον τελικό σταθμό, τη Σεούλ, για τη μεγάλη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί σε μία κρίσιμη εβδομάδα για τη Wall Street που χαρακτηρίζεται από τα αποτελέσματα των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας και την απόφαση της Fed για τα επιτόκια, με τις αγορές να έχουν ήδη προεξοφλήσει νέα μείωση των 25 μονάδων βάσης.

Πέντε από τις αποκαλούμενες «Magnificent Seven» αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες, σε ένα σημαντικό τεστ για το αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει ωθήσει την αγορά μετοχών σε ιστορικά υψηλά, παρά το κυβερνητικό shutdown και την αβεβαιότητα γύρω από την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Την ίδια στιγμή, κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων «σάρωσε» την αμερικανική αγορά τις τελευταίες 24 ώρες, εν μέσω των ευνοϊκών πολιτικών Τραμπ και της απορρύθμισης.

Σειρά εμπορικών συμφωνιών και οι αγορές

Οι διαπραγματευτές εμπορίου των ΗΠΑ και της Κίνας έχουν προετοιμάσει σειρά βασικών συμφωνιών σε θέματα όπως οι δασμοί, τα ναύλα, η φαιντανύλη και οι έλεγχοι εξαγωγών, ενόψει της συνάντησης του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ.

Μια εμπορική εκεχειρία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων «σημαίνει ότι το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης και οι ημιαγωγοί που διακινούνται διασυνοριακά συνεχίζουν να έχουν το πράσινο φως», δήλωσε στους FT o Tζίλς Πάρκινσον, επικεφαλής μετοχών στην TrinityBridge. «Αφαιρεί έναν περιοριστικό παράγοντα από μέρος αυτού του εμπορίου που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη» πρόσθεσε.

Οι ασιατικές αγορές καθοδήγησαν τα κέρδη, με το Nikkei 225 στο Τόκιο να ενισχύεται 2,5% και να ξεπερνά για πρώτη φορά στην ιστορία το φράγμα των 50.000 μονάδων. Αντίστοιχα, ο Kospi στη Σεούλ ενισχύθηκε 2,9% αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό πάνω από τις 4.000 μονάδες με άνοδο 2,9%.

Σε επίπεδα ρεκόρ άνοιξαν και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street, αφότου ο Dow Jones διαπέρασε ανοδικά το φράγμα των 47.000 μονάδων την Παρασκευή και ο S&P 500 το επίπεδο των 6.800 μονάδων.

Στην Ιαπωνία, τα κέρδη του δείκτη Nikkei ενισχύθηκαν και από την αισιοδοξία που επικρατεί γύρω από τις αναπτυξιακές πολιτικές της νέας πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι. Η επίδοση αυτή υποδηλώνει ότι η άνοδος της αγοράς οφείλεται κυρίως σε ξένους επενδυτές, σύμφωνα με τον Νιλ Νιούμαν, στρατηγικό αναλυτή ιαπωνικών μετοχών στην Astris Advisory.

«Πιστεύω ότι το επίπεδο των 60.000 μονάδων έως το επόμενο καλοκαίρι είναι απολύτως εφικτό... Ο ρυθμός με τον οποίο κινείται η αγορά είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί από τη μεγάλη άνοδο της εποχής των Abenomics πριν από δέκα χρόνια. Η αγορά δείχνει υπερβολικά “τεντωμένη”, αλλά υπάρχει πραγματική ορμή», δήλωσε επίσης στους FT ο Nιούμαν.

Σε ράλι και οι αγορές της Αργεντινής, μετά τη μεγαλύτερη του αναμενομένου νίκη του προέδρου Χαβιέ Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου, απομακρύνοντας τις ανησυχίες για παύση των μεταρρυθμίσεων που έχει ξεκινήσει. Το πέσο έκανε άλμα 10%, ενώ ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης ενισχύθηκε 23%, στη μεγαλύτερη άνοδο από το Νοέμβριο του 2023.

Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού διολίσθησε κάτω από τα 4.000 δολάρια η ουγγιά, διευρύνοντας τις απώλειες στο πλαίσιο της χειρότερης καθοδικής πορείας σε διάρκεια άνω της δεκαετίας, καθώς η πρόοδος στην επίτευξη εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ – Κίνας έχουν περιορίσει τη ζήτηση των επενδυτών για ασφαλή καταφύγια.

Το βλέμμα στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Οι Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon και Apple αναμένεται να ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους, με τους επενδυτές να εστιάζουν στα σχέδια των εταιρειών για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο ανταγωνισμός για την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους εντείνεται.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg Intelligence, οι «Magnificent Seven» αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση κερδών 14% για το τρίτο τρίμηνο, έναντι 27% στο δεύτερο τρίμηνο. Ωστόσο, η ομάδα έχει ιστορικό ανακοίνωσης αποτελεσμάτων που υπερβαίνουν σημαντικά τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Περίπου 70% των εισηγμένων εταιρειών του S&P 500 που έχουν ήδη ανακοινώσει αποτελέσματα τρίτου τριμήνου έχουν υπερβεί τις προβλέψεις για τις πωλήσεις του τρίτου τριμήνου, σύμφωνα με τον δείκτη παρακολούθησης αποτελεσμάτων του Bloomberg Intelligence.

Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη τις προειδοποιήσεις της Wall Street σχετικά με ενδεχόμενη «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη, μειώνοντας την έκθεσή τους σε μετοχές υψηλής τεχνολογίας, παρότι ο συγκεκριμένος κλάδος διατηρεί πρωτοφανή επιρροή στη συνολική αγορά.

Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν περιορίσει τις τοποθετήσεις τους στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες τους τελευταίους τρεις μήνες, μειώνοντας το ποσοστό συμμετοχής τους στον κλάδο στο 30%, σχεδόν 5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το αντίστοιχο βάρος του κλάδου στον δείκτη S&P 500.

Κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων στις ΗΠΑ

Οι αμερικανικές εταιρείες προχώρησαν σε συμφωνίες αξίας άνω των 81 δισ. δολαρίων το τελευταίο 24ωρο, σε μία την τάση συγκεντρωτισμού σε μερικούς από τους σημαντικότερους κλάδους της χώρας.

Σε μια σειρά συμφωνιών που ανακοινώθηκαν το πρωί της Δευτέρας, η American Water Works Company και η Essential Utilities συμφώνησαν να συγχωνευθούν, σχηματίζοντας έναν κολοσσό κοινής ωφέλειας με επιχειρηματική αξία 63 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, η Huntington Bancshares συμφώνησε να εξαγοράσει τη μεσαίου μεγέθους τράπεζα Cadence Bank έναντι 7,4 δισ. δολαρίων.

Το βράδυ της Κυριακής, ο ελβετικός φαρμακευτικός όμιλος Novartis ανακοίνωσε συμφωνία για την εξαγορά της Avidity Bioscience, αποδίδοντας στην εταιρεία βιοτεχνολογίας, που εστιάζει σε σπάνιες ασθένειες, αξία 11 δισ. δολαρίων.

«Το ευνοϊκό αντιμονοπωλιακό περιβάλλον και οι θετικές αντιδράσεις των αγορών είναι οι κινητήριες δυνάμεις των συμφωνιών», δήλωσε στους FT ο Μπιλ Άντερσον, ανώτερος διευθύνων σύμβουλος της Evercore.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αισιοδοξία των επενδυτικών τραπεζών για μια αναζωπύρωση της δραστηριότητας εξαγορών και συγχωνεύσεων στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς η θετική στάση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στις μεγάλες συμφωνίες συνδυάζεται με τη μείωση των επιτοκίων και την αυξημένη σαφήνεια ως προς τους δασμούς.

«Οι διευθύνοντες σύμβουλοι είχαν εδώ και καιρό μια λίστα με συμφωνίες», ανέφερε ο Πολ Τόουμπμαν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της PJT Partners, ανεξάρτητου συμβούλου επενδυτικών τραπεζικών υπηρεσιών. «Η πρόσβαση σε ελκυστικά κεφάλαια χρέους και μετοχών, σε συνδυασμό με τη φιλικότερη ρυθμιστική προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την ολοκλήρωση συμφωνιών».

Συνολικά στο τρίτο τρίμηνο, η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια, καθώς κλάδοι στους οποίους η τάση συγκεντρωτισμού είχε «παγώσει» τα τελευταία χρόνια, «αγκαλιάζουν» ένα νέο κύμα εταιρικών ενώσεων.

Περισσότερες από 50 συναλλαγές αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων έχουν ανακοινωθεί ήδη μέσα στο 2025, γεγονός που καθιστά τη χρονιά πιθανόν ιστορική για τα “megadeals”, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG από το 1995.