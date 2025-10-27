Ήπια ανοδικά οι ευρωαγορές με Fed και EKT στο επίκεντρο

Παράλληλα, το επενδυτικό κοινό έχει στραμμένο το βλέμμα του στην επικείμενη συνάντηση Τραμπ - Σι.

Τελευταία ενημέρωση 13:00

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στη διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) στις 28-29 Οκτωβρίου, καθώς και σε αυτή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη. Οι traders θα παρακολουθήσουν «καρέ-καρέ» τις συνεδριάσεις σχετικά με την πορεία των επιτοκίων σε ΗΠΑ και ΕΕ.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 0,12% στις 576,46 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,50% στις 5.702 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 0,06% στις 24.260 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται 0,10% στις 8.233 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 κερδίζει 0,01% στις 9.643 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κινείται στο +0,80% στις 42.828 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 προσθέτει 0,64% στις 15.958 μονάδες.

Την Παρασκευή οι δείκτες ολοκλήρωσαν σε θετικό έδαφος, με τον βρετανικό FTSE 100 να σημειώνει νέο ιστορικό υψηλό στις 9.646 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Novartis υποχωρεί κατά 1,3% μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της Avidity Biosciences σε μια συμφωνία αξίας 12 δισ. δολαρίων.

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης Sydbank σημειώνει άλμα άνω του 5% μετά την ανακοίνωση των σχεδίων της για συγχώνευση με τις δανικές τράπεζες Arbejdernes Landsbank και Vestjysk Bank, με τον νέο οργανισμό, που θα ονομάζεται AL Sydbank, να γίνεται μία από τις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες της Δανίας.

Η μετοχή της Barclays κερδίζει σχεδόν 1% αφότου ανακοίνωσε ότι επανέρχεται στην Σαουδική Αραβία και προστίθεται στις τράπεζες που έχουν ενισχύσει τις δραστηριότητές τους στο πλούσιο σε πετρέλαιο βασίλειο, που υλοποιεί ένα πλάνο οικονομικής αναμόρφωσης αξίας ενός τρισ. δολαρίων.

Αντιθέτως, η μετοχή της HSBC υποχωρεί κατά 1% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου καθώς η τράπεζα ανακοίνωσε ότι αναμένει ζημίες ύψους 1,1 δισ. δολαρίων στα αποτελέσματα γ' τριμήνου, λόγω δικαστικής απόφασης σχετικά με την υπόθεση επενδυτικής απάτης του Bernie Madoff το 2009. Τα αποτελέσματα της HSBC αναμένονται την Τρίτη.

Τέλος, η Porsche σημειώνει άνοδο 3% στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ' τριμήνου αργά την Παρασκευή, τα οποία έδειξαν έσοδα από πωλήσεις 26,9 δισ. ευρώ (31,3 δισ. δολάρια) κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, σε σύγκριση με 28,6 δισ. την ίδια περίοδο πέρυσι.

Παράλληλα, το επενδυτικό κοινό έχει στραμμένο το βλέμμα του στην επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Ασία: Ιστορικό υψηλό για Nikkei 225 - Ξεπέρασε τις 50.000 μονάδες

Κέρδη κατέγραψαν οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού τη Δευτέρα, με τον Nikkei 225 της Ιαπωνίας να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, καθώς ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 50.000 μονάδων, αφού οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην πρόοδο που σημειώθηκε στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας και στην ισχυρή δυναμική από τη Wall Street.

Στο μεταξύ, η Πρωθυπουργός της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι, αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αυτήν την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ιαπωνία.

Συγκεκριμένα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 κέρδισε 2,54% και έκλεισε στις 50.552 μονάδες. Ο ευρείας βάσης Topix έκλεισε στις 3.325 μονάδες με άνοδο 1,70%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε 1,05% στις 26.433 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας πρόσθεσε 1,19% στις 4.716 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας βρέθηκε στις 4.042 μονάδες με κέρδη 2,57%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κέρδισε 2,22% στις 902,70 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 με άνοδο 0,41% ανήλθε στις 9.055 μονάδες.