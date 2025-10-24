Νέα ρεκόρ στην Wall Street - Ξεπέρασε το φράγμα των 47.000 μονάδων ο Dow Jones

Τα ήπια δεδομένα από το πεδίο του πληθωρισμού, έδωσαν σημαντική ώθηση στους δείκτες της Wall Street την Παρασκεύη, καθώς ενισχύθηκε η αισιοδοξία των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μπορεί να παραμείνει στην πορεία μείωσης των επιτοκίων, όχι μόνο στην συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας αλλά μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 1,01% στις 47.207 μονάδες, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ορόσημο των 47.000 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημείωσε κέρδη 0,78% στις 6.790 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq πρόσθεσε 1,15% στις 23.204 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες έκλεισαν σε νέα ιστορικά υψηλά.

Οι δείκτες σημείωσαν τη δεύτερη συνεχόμενη νικηφόρα εβδομάδα τους. Και οι τρεις κέρδισαν περίπου 2%. Ο S&P 500 έχει πλέον ενισχυθεί κατά 15% για το έτος και ο Nasdaq έχει αυξηθεί κατά 20%.

Χαμηλότερα από το αναμενόμενο ενισχύθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, αφού ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε αύξηση 0,3% σε μηνιαία βάση, με αποτέλεσμα ο ετήσιος πληθωρισμός να διαμορφωθεί στο 3%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αντίστοιχες τιμές 0,4% και 3,1%. Εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο δομικός πληθωρισμός σημείωσε μηνιαία αύξηση 0,2% έναντι 0,3% τον Αύγουστο και έναντι 0,3% που ανέμεναν οι αναλυτές. Σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 3% από 3,1% τον Αύγουστο, με την εκτίμηση των αναλυτών να είναι 3,1%.

Η έκθεση για τον πληθωρισμό απέκτησε μεγαλύτερη σημασία λόγω της έλλειψης μάκρο δεδομένων από επίσημες ομοσπονδιακές υπηρεσίες καθώς το ομοσπονδιακό shutdown που συνεχίζεται για 24η ημέρα έχει παραλύσει τις κυβερνητικές λειτουργίες.

Μάλιστα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι πιθανότατα δεν θα δημοσιοποιηθούν στοιχεία για τον πληθωρισμό τον επόμενο μήνα λόγω του shutdown. Λόγω της αποτυχίας του Κογκρέσου να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο προσωρινής χρηματοδότησης, «οι επιθεωρητές δεν μπορούν να κάνουν την δουλειά τους - στερώντας μας κρίσιμα δεδομένα», ανέφερε ο Λευκός Οίκος στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter. «Οι οικονομικές συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές» αναφέρει.

Μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους για μείωση των επιτοκίων στις επόμενες δύο συνεδριάσεις της χρονιάς. Οι πιθανότητες για μείωση τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν στο 98,5% από 91%, σύμφωνα με το εργαλείο CME Fedwatch. Οι πιθανότητες για μείωση την επόμενη εβδομάδα παρέμειναν πάνω από το 95%.

Οι ελπίδες ότι περισσότερες μειώσεις επιτοκίων θα τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα έδωσαν ώθηση στις τραπεζικές μετοχές, αφού JPMorgan, Wells Fargo και Citigroup σημείωσαν άνοδο άνω του 2% η καθεμία.

«Υπήρχαν λίγα πράγματα στην σημερινή καλοήθη έκθεση ΔΤΚ που να «τρομάξουν» την Fed και συνεχίζουμε να αναμένουμε περαιτέρω χαλάρωση στη συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε η Λίντσέι Ρόσνερ, επικεφαλής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος στην Goldman Sachs Asset Management. «Μια μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο παραμένει επίσης πιθανή, καθώς η τρέχουσα "ξηρασία" δεδομένων παρέχει στην Fed ελάχιστους λόγους να παρεκκλίνει από την πορεία που ορίζεται στο dot plot» πρόσθεσε.

Στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πέντε μήνες υποχώρησε το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο, καθώς οι Αμερικανοί συνεχίζουν να ανησυχούν για τις επίμονα υψηλές τιμές και τον αντίκτυπο στα οικονομικά τους. Συγκεκριμένα, ο δείκτης κλίματος Οκτωβρίου μειώθηκε στο 53,6 από 55,1 τον Σεπτέμβριο, μια επιδείνωση από την προκαταρκτική ανάγνωση, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Το καταναλωτικό κλίμα έχει μειωθεί κατά 24,0% (16,9 μονάδες) σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Οι καταναλωτές αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 3,9% τα επόμενα πέντε έως 10 χρόνια, περισσότερο από το 3,7% που ανέμεναν πριν από ένα μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή