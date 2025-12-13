Κεφαλογιάννη: Ο ελληνικός τουρισμός αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο σε ισχυρό τροχό ανάπτυξης

Θέλουμε η εθνική συλλογική επιτυχία του ελληνικού τουρισμού να είναι ανταποδοτική για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, αναφέρει η υπ. Τουρισμού.

«Ο ελληνικός τουρισμός αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο σε ισχυρό τροχό ανάπτυξης, δύναμη στήριξης των τόπων της πατρίδας μας, πηγή δημιουργίας για όλους τους Έλληνες πολίτες», υπογράμμισε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2026 στη Βουλή.

Η κ. Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στον καταλυτικό ρόλο του τουρισμού για την επίτευξη του κεντρικού στόχου που δεν είναι άλλος από την «ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών», υπογράμμισε ότι όραμα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Τουρισμού είναι να μετατραπεί η μεγάλη δυναμική του ελληνικού τουρισμού σε ουσιαστική ευημερία των τοπικών κοινωνιών, με επιστροφή του οικονομικού οφέλους από τον τουρισμό σε όλους τους πολίτες. «Θέλουμε η εθνική συλλογική επιτυχία του ελληνικού τουρισμού να είναι ανταποδοτική για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά και παρουσίασε τα στοιχεία που αποτυπώνουν τη δυναμική του τουριστικού τομέα. Δηλαδή, το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους 10 κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Το 2024 επισκέφθηκαν την Ελλάδα πάνω από 40 εκατομμύρια τουρίστες, μαζί με τους επιβάτες κρουαζιέρας και οι εισπράξεις, από τον εισερχόμενο τουρισμό, άγγιξαν τα 21,6 δισ. ευρώ. Οι αφίξεις δε σε σχέση με το 2023 σημείωσαν διψήφια ποσοστά αύξησης, σε αφίξεις και έσοδα στους λεγόμενους πλάγιους και τους χειμερινούς μήνες.

Για το 2025, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι ένας ακόμη χρόνος ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό. Στο διάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε αύξηση 4% στις αφίξεις και οι εισπράξεις ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2024. «Αυτό σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη άμεση συνεισφορά του κλάδου στην ελληνική οικονομία, σε σχέση με το 2024, που υπολογίστηκε σε 30,2 δισ. ευρώ», είπε η κ. Κεφαλογιάννη. Μια δε ακόμη απόδειξη της εμπιστοσύνης στις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού, όπως τόνισε, είναι η αύξηση των τουριστικών επενδύσεων και η προσέλκυση ισχυρών διεθνών ξενοδοχειακών ομίλων, ακόμα και σε περιοχές που στο παρελθόν δεν προσέλκυαν επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις -βιωσιμότητα των προορισμών, ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση, ψηφιακή μετάβαση- για να διαβεβαιώσει ότι η πολιτική για τον τουρισμό εξελίσσεται συνεχώς και εν τέλει ο τουρισμός «αλλάζει» και κινείται με βάση νέους στόχους που είναι η διατήρηση της αυθεντικότητας των προορισμών, η πράσινη ανάπτυξη, η ποιότητα των υπηρεσιών. Και μάλιστα, όπως σημείωσε, στις εξελίξεις αυτές η Ελλάδα είναι πρωταγωνιστής και δεν προσαρμόζεται απλώς.

Όπως ειδικότερα είπε η υπουργός, η Ελλάδα αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση της πρώτης κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον βιώσιμο τουρισμό που θα παρουσιαστεί το 2026, συμμετέχοντας ενεργά στις συζητήσεις για την επόμενη μέρα για τον τουρισμό και μάλιστα σε μια ιστορική, για την Ελλάδα συγκυρία, μετά την ανάληψη του χαρτοφυλακίου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, από τον επίτροπο της ΕΕ Απόστολο Τζιτζικώστα. Η στρατηγική της Ελλάδας έχει ως βάση τον κανόνα το μέτρο, την ισορροπία, τη βιωσιμότητα.

Για την ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού 12 μήνες το χρόνο και σε όλη την Ελλάδα, το υπουργείο εφαρμόζει μίγμα πολιτικής για τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση της ελληνικής προσφοράς, τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών υποδομών, την αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών, με έμφαση την ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, την ψηφιοποίηση της τουριστικής προβολής και των εργαλείων διαμόρφωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας, καθώς και την προώθηση νομοθετικών παρεμβάσεων που υπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους.

Αναφερόμενη στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, η κ. Κεφαλογιάννη σημείωσε τις παρεμβάσεις για ευνοϊκότερο πλαίσιο επενδύσεων κυρίως με την απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης τουριστικών υποδομών. Στο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης, «θεσμοθετήθηκε νέο καινοτόμο, σε παγκόσμιο επίπεδο, σύστημα κατάταξης των ξενοδοχείων», με βάση την περιβαλλοντική τους απόδοση (εξοικονόμηση και βιώσιμη διαχείριση πόρων). Καθώς ο βιώσιμος και ποιοτικός τουρισμός απαιτεί κανόνες και τήρηση της νομιμότητας, από την 1η Οκτωβρίου, τέθηκε σε εφαρμογή το πλαίσιο που ορίζει, για πρώτη φορά, λειτουργικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. Για την τήρηση των προδιαγραφών θα διενεργούνται έλεγχοι από μικτά κλιμάκια του υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ, καθώς και αυτοτελείς έλεγχοι.

Το 2025 εφαρμόστηκε και πολιτική για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού και με νομοθετική παρέμβαση τα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας θα μπορούν να λειτουργούν 12 μήνες το χρόνο, όχι μόνο δηλαδή για τη χιονοδρομία, και προβλέφθηκε και η δυνατότητα ανάπτυξης και άλλων δραστηριοτήτων, εντός αυτών, πέραν της χιονοδρομίας.

Για την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, δόθηκαν ενισχυμένα ποσά στους κληρωθέντες του προγράμματος «τουρισμός για όλους» που επέλεξαν να κάνουν διακοπές τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους. Οι δε προωθητικές ενέργειες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και γενικότερα εστίασαν σε λιγότερο γνωστούς ορεινούς προορισμούς.

Για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, στο πλαίσιο του ΤΑΑ, υλοποιείται έργο για την βιώσιμη διαχείριση και την αποδοτική προβολή των προορισμών και προωθείται σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης στον τουρισμό με την υποστήριξη της σύστασης και λειτουργίας των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMOs Destination Management Organizations), σε περιφέρειες και δήμους της χώρας, ένα μοντέλο που βασίζεται στη συνεργασία κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα.

Σε φάση υλοποίησης και σε στάδιο πληρωμής βρίσκονται, όπως είπε η κ. Κεφαλογιάννη, σημαντικά έργα εκσυγχρονισμού τουριστικών υποδομών, όπως τουριστικοί λιμένες, καταδυτικά αξιοθέατα, χιονοδρομικά κέντρα και εγκαταστάσεις τουρισμού υγείας και ευεξίας. Στόχος ο εμπλουτισμός της τουριστικής προσφοράς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών.

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού τουρισμού εξελίσσεται ολικός επανασχεδιασμός του portal visit.greece.gr αλλά και ψηφιακές πλατφόρμες προβολής ειδικών μορφών τουρισμού. Η υπουργός ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι δημιουργείται δίκτυο ψηφιακής προβολής και προώθησης των στοιχείων που συνθέτουν την ταξιδιωτική εμπειρία στην Ελλάδα.

Στόχος είναι επίσης η ενδυνάμωση των εργαζομένων του κλάδου, με αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και με νομοθετική πρωτοβουλία θα είναι δυνατή η αξιοποίηση, με ΣΔΙΤ, κτηρίων των εκπαιδευτικών μονάδων του υπουργείου Τουρισμού που διαθέτουν άδεια δόμησης ξενοδοχείου με στόχο να αναβιώσει το μοντέλο συνύπαρξης ξενοδοχείου και εκπαιδευτικής μονάδας, ώστε οι απόφοιτοι να εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Ολοκληρώνεται παράλληλα και το πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης 18.000 εργαζομένων στον τουρισμό ενώ συνεχίζονται και τα ταχύρρυθμα προγράμματα ξεναγών για αποφοίτους ΑΕΙ, ιστορίας και αρχαιολογίας, παράλληλα με τις σχολές ξεναγών του υπουργείου Τουρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ