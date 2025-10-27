Νέα ρεκόρ στη Wall Street: Για πρώτη φορά πάνω από το όριο των 6.800 μονάδων ο S&P 500

Τριπλό ρεκόρ για τους 3 κύριους αμερικανικούς χρηματιστηριακούς δείκτες. Ράλι για τις μετοχές των τσιπ. Σε ιστορικό υψηλό η Qualcomm με άλμα 12,28% που εισέρχεται στην κούρσα των data centers. Η Apple με +2,28% σφράγισε τα 4 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση.

Νέο ρεκόρ όλων των εποχών πέτυχε η Wall Stfreet τη Δευτέρα, καθώς η αισιοδοξία των επενδυτών για μείωση επιτοκίων από τη Fed στις 29/10 σε συνδυασμό με το γεγονός πως οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας αποκλιμάκωσαν τις εντάσεις στο δασμολογικό πεδίο το Σαββατοκύριακο, θέτοντας τις βάσεις ώστε ο Αμερικανός Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ να καταλήξουν σε μια εμπορική συμφωνία την Πέμπτη, άνοιξαν την όρεξη για ρίσκο.

Ο S&P 500 έγραψε ιστορία καθώς ξεπέρασε τις 6.800 μονάδες στην ιστορία όπου με κέρδη 123% σκαρφάλωσε στις 6.875 μονάδες, ενώ ο Dow Jones κατοχύρωσε νέα κορυφή με άνοδο 0,71% στις 47.544 μονάδες και ο Nasdaq κατέκτησε φρέσκο υψηλό με ράλι 1,86% στις 23.637 μονάδες με ώθηση από το ράλι των μετοχών τσιπ: ο τίτλος της Nvidia πρόσθεσε 2,81%, ενώ η Qualcomm με άλμα 12,56% εξασφάλισε την υψηλότερη τιμή στα χρονικά της καθώς εισέρχεται στην κούρσα των data centers με AI τσιπς.

Η Broadcom σημείωσε άνοδο 2,24%, η AMD κατέγραψε κέρδη 2,70% και η Tesla επιδόθηκε σε άλμα 4,30% μετά την αναθέρμανση των σχέσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Έλον Μασκ σε συνδυασμό με την προειδοποίηση πως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο θα μπορούσε να αποχωρήσει από τη θέση του CEO εάν δεν εγκριθεί το πακέτο αποδοχών του ύψους 1 τρισ. δολαρίων. Η Apple με +2,28% σφράγισε τα 4 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση.

«Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο πλαίσιο για να συζητήσουν οι ηγέτες την Πέμπτη», επεσήμανε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ από τη Σύνοδο Κορυφής του ASEAN. Το πλαίσιο ενδεχομένως να περιλαμβάνει ένα φρένο στην εφαρμογή των περιορισμών της Κίνας για τις σπάνιες γαίες και έναν πάγο στην αύξηση των δασμών 100% του Τραμπ στην Κίνα που επρόκειτο να ξεκινήσουν την 1η Νοεμβρίου ενώ το deal ίσως να περιλαμβάνει μια επίλυση της διαμάχης του TikTok με τις ΗΠΑ.

«Εάν καταλήξουμε σε κάποιο είδος ευνοϊκής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, τότε οι δύο μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι συνεργάζονται ξανά. Αυτό θα ήταν επίσης ένα πολύ θετικό σημάδι», εξήγησε στο CNBC ο Σαμ Στόβαλ, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της CFRA Research. «Πολλές από τις προβλέψεις για την τεχνολογία έχουν γίνει χωρίς το όφελος της Κίνας, οπότε μόλις μπει ξανά η Κίνα στην εξίσωση, αυτό πιθανότατα θα ήταν αρκετά αισιόδοξο για τις αγορές» συμπλήρωσε.

«Οι μικρές και μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις διαπραγματεύονται με πολύ μεγάλη έκπτωση σε σχέση με τους κολοσσούς στο large cap, και έτσι, εάν συνεχίσουμε με μειώσεις επιτοκίων και την προοπτική μη ύφεσης, θα πρέπει επίσης να τα πάνε πολύ καλά», πρόσθεσε ο Στόβαλ. «Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Πρόεδρο Σι και θα πετύχουμε τη συμφωνία», τόνισε ο Τραμπ από το Air Force One.

«Οι λεπτομέρειες είναι ακόμη περιορισμένες και τίποτα δεν θα οριστικοποιηθεί μέχρι τη συνάντηση Τραμπ - Σι, αλλά μια ανανεωμένη εκεχειρία φαίνεται σχεδόν βέβαιη, με την Κίνα πιθανότατα να καθυστερεί πλήρως τους ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών για ένα χρόνο», εκτιμά ο Τόμπιν Μάρκους της Wolf Research. «Αυτό το συνολικά καλύτερο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι αισιόδοξο σημάδι για τις αγορές αυτή την εβδομάδα, υποθέτοντας ότι η συνάντηση Τραμπ - Σι θα πάει καλά» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, οι επερχόμενες εκθέσεις οικονομικών μεγεθών των Big Tech με έμφαση στην εικόνα των Mag 7 βρίσκεται έντονα στο επενδυτικό μικροσκόπιο, σύμφωνα με το CNBC. Πιο συγκεκριμένα, αρκετοί τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Alphabet, Amazon, Apple, Meta και Microsoft, θα δημοσιεύσουν τα εταιρικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αυτή την εβδομάδα ενώ οι επενδυτές αναμένουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια την Τετάρτη, ιδίως μετά την ανακοίνωση των τελευταίων στοιχείων από το μέτωπο του πληθωρισμού.