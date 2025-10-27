«Βουτιά» 3,5% για τον χρυσό με το βλέμμα σε ΗΠΑ - Κίνα

Ισχυρές απώλειες καταγράφουν στις συναλλαγές της Δευτέρας οι τιμές του χρυσού, καθώς οι ελπίδες για μια εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας αποδυναμώνουν το μέταλλο, το οποίο αποτελεί καταφύγιο για τους επενδυτές σε περιόδους αβεβαιότητας.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Δεκεμβρίου του χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης υποχωρούν κατά 3,54% και διαπραγματεύονται κάτω από το ορόσημο των 4.000 δολαρίων (3.992 δολάρια/ουγγιά). Στην spot αγορά, οι τιμές χάνουν περίπου 3%, επίσης κάτω από τα 4.000 δολάρια.

«Μια πιθανή εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας υποστηρίζει τα ριψοκίνδυνα assets και επιβαρύνει τον χρυσό, αλλά θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι οι δυνητικά χαμηλότεροι δασμοί θα επιτρέψουν στην Fed να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo.

Νωρίτερα σήμερα, από την Ιαπωνία όπου βρίσκεται στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα, υπογραμμίζοντας πως οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε μια εμπορική συμφωνία. Την Πέμπτη ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με κύριο στόχο την εξεύρεση ενός συμβιβασμού που θα τερματίσει την εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ- Κίνας.

Σημειώνεται πως ο χρυσός έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ στα 4.381,21 δολάρια στις 20 Οκτωβρίου, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών ανησυχιών αλλά και των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων, ενώ έκτοτε έχει υποχωρήσει πάνω από 5%.