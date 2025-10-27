Τρίτο σερί ρεκόρ στις ευρωαγορές πριν από Fed, ΕΚΤ, Τραμπ - Σι

Στα ταμπλό, επικράτησε πίεση για Novartis. Άλμα 5,53% για Sydbank. Ο τίτλος της Barclays πρόσθεσε σχεδόν 2% - Απώλειες για HSBC. Ράλι κοντά στο 3% για Porsche.

Η αισιοδοξία για μείωση επιτοκίων από τη Fed και η αποκλιμάκωση των σινο-αμερικανικών δασμολογικών εντάσεων ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ με επίκεντρο το εμπόριο οδήγησε τις ευρωαγορές σε νέο ρεκόρ όλων των εποχών για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή στη συνεδρίαση της FOMC στις 29 Οκτωβρίου, καθώς και στην ΕΚΤ την Πέμπτη όπου θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,21% στις 576,99 μονάδες σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,63% στις 5.710 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε κέρδη 0,28% στις 24.308 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,21% στις 8.242 μονάδες και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 αναρριχήθηκε 0,04% στις 9.649 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σκαρφάλωσε 1,07% στις 42.942 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κινήθηκε με +0,86% στις 15.993 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Novartis απώλεσε 0,88% μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της Avidity Biosciences σε μια συμφωνία αξίας 12 δισ. δολαρίων. Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης Sydbank έκανε άλμα 5,53% μετά την ανακοίνωση των σχεδίων της για συγχώνευση με τις δανικές τράπεζες Arbejdernes Landsbank και Vestjysk Bank, με τον νέο οργανισμό, που θα ονομάζεται AL Sydbank, να γίνεται μία από τις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες της Δανίας.

Η μετοχή της Barclays ισχυροποιήθηκε 1,9% αφότου ανακοίνωσε ότι επανέρχεται στην Σαουδική Αραβία και προστίθεται στις τράπεζες που έχουν ενισχύσει τις δραστηριότητές τους στο πλούσιο σε πετρέλαιο βασίλειο, που υλοποιεί ένα πλάνο οικονομικής αναμόρφωσης αξίας ενός τρισ. δολαρίων. Αντιθέτως, η μετοχή της HSBC «κοκκίνισε» στο χρηματιστήριο του Λονδίνου καθώς η τράπεζα ανακοίνωσε ότι αναμένει ζημίες ύψους 1,1 δισ. δολαρίων στα αποτελέσματα γ' τριμήνου.

Τέλος, η Porsche επιδόθηκε σε ράλι 2,97% στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ' τριμήνου αργά την Παρασκευή, τα οποία έδειξαν έσοδα από πωλήσεις 26,9 δισ. ευρώ (31,3 δισ. δολάρια) κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, σε σύγκριση με 28,6 δισ. την ίδια περίοδο πέρυσι. Παράλληλα, το επενδυτικό κοινό έχει στραμμένο το βλέμμα του στην επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη, ελπίζοντας σε ένα εμπορικό deal.