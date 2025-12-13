Έντονη ανησυχία των ξενοδόχων της Μαγνησίας απ' τη συνέχιση των αγροτικών μπλόκων

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησε η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας με τους Βουλευτές του νομού, με μοναδικό θέμα το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους κλειστούς δρόμους.

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησε η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας με τους Βουλευτές του νομού, με μοναδικό θέμα το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους κλειστούς δρόμους, λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Στην έκτακτη αυτή τηλεδιάσκεψη παρέστησαν οι Βουλευτές, κος. Χρήστος Μπουκώρος, κος. Χρήστος Τριαντόπουλος και η δ/ντρια του γραφείου της κας. Ζέττας Μακρή, Φένια Στριάγκα. Από το Δ.Σ. της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας παρέστησαν ο Πρόεδρος, Γιώργος Ζαφείρης, ο Αντιπρόεδρος, Γιώργος Μποτσιβάλης, ο Γενικός Γραμματέας, Γρηγόρης Κοντορίζος, η αναπλ. Γενική Γραμματέας, Ευαγγελία Βενιέρη, η επί των Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ., Χριστίνα Χρυσοστομίδη, η ταμίας, Δήμητρα Αγριγιάννη και το μέλος του Δ.Σ., Κωνσταντίνος Τοκαλής. Παρέστη, επίσης, ο Βασίλης Ασδεράκης, πρώην μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ξενοδόχων, ξενοδόχος και πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Αγχιάλου.

Όλοι οι παριστάμενοι τοποθετήθηκαν, με κοινή θέση να ανοίξουν οι δρόμοι. Οι Βουλευτές συμφώνησαν με την Ένωση Ξενοδόχων στη γενική αρχή ότι οι δρόμοι πρέπει να ανοίξουν και ότι ένας κλάδος δεν πρέπει να δημιουργεί πρόβλημα σε έναν άλλο κλάδο.

Επίσης, προτάθηκε μια ευρύτερη σύσκεψη με όλους τους φορείς της Μαγνησίας, προκειμένου να υπάρξει μια ενισχυμένη φωνή από όλους τους παραγωγικούς φορείς της Μαγνησίας.

Δυστυχώς, οι εξελίξεις μας πρόλαβαν. Ενημερωθήκαμε για τη στάση των αγροτών να μην παρευρεθούν στη συνάντηση με την κυβέρνηση, κάτι το οποίο μας δημιουργεί μεγαλύτερη ανησυχία για την πορεία των εξελίξεων. Αν το πρόβλημα δε λυθεί μέχρι τη Δευτέρα, το ντόμινο της καταστροφής για τη Μαγνησία θα είναι τεράστιο.

Το βέβαιο είναι ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατό και πρόσφορο μέσο για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα των «μπλόκων» των αγροτών, ανεξάρτητα από τα αιτήματά τους, διαφορετικά θα αποβεί μοιραίο και ζημιογόνο όχι μόνο για τη Μαγνησία, όχι μόνο για τη Θεσσαλία, αλλά και για όλη την Ελλάδα.

Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα γίνει αντιληπτό το τεράστιο πρόβλημα, που δημιουργείται στην περιοχή μας και ότι θα βρεθούν άμεσα λύσεις.

Αναμένοντας και την απάντηση των βουλευτών του νομού μας, που δεν παρέστησαν στην σημερινή τηλεδιάσκεψη, σύντομα θα ανακοινώσουμε τις επόμενες αποφάσεις μας.

