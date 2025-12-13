Τζιτζικώστας: Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια της αδράνειας

Η επόμενη δεκαετία θα καθορίσει αν θα παραμείνει πρωταγωνιστής ή θα μετατραπεί σε παρατηρητή, ανέφερε ο Ευρωπαίος επίτροπος από το βήμα του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Κεντρικός ομιλητής στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφοδιαστικής Αλυσίδας, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ήταν ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στο συνέδριο, με τίτλο «Mediterranean Momentum: Logistics at the Crossroads of Change», εξετάστηκε ο μετασχηματισμός των αλυσίδων εφοδιασμού στην περιοχή της Μεσογείου.

Ο Επίτροπος στην ομιλία του αναφέρθηκε στις προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και ειδικότερα της Βόρειας Ελλάδας.

Αναφερόμενος στον ρόλο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι «οι μεταφορές και οι εφοδιαστικές αλυσίδες δεν είναι απλώς μια τεχνική πτυχή της οικονομίας, αλλά η ίδια η σπονδυλική της στήλη, το βασικό στοιχείο που καθορίζει την ανταγωνιστικότητα, τη συνοχή μας και τελικά την ίδια μας την ασφάλεια. Το χαρτοφυλάκιό μου, οι τομείς για τους οποίους έχω την ευθύνη για όλη την Ευρώπη, οι υποδομές, οι μεταφορές, η ναυτιλία, ο τουρισμός, η στρατιωτική κινητικότητα, βασίζονται σε μια κεντρική αρχή: Η συνδεσιμότητα είναι δύναμη. Δύναμη οικονομική, γεωπολιτική, βιομηχανική. Και οι εφοδιαστικές αλυσίδες αποτελούν το κρίσιμο και αποφασιστικό στοιχείο αυτής της δύναμης».

Η Ελλάδα είναι κόμβος και σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, αλλά στη σύγχρονη εποχή είναι προαπαιτούμενες η ταχύτητα, η ψηφιοποίηση και η αξιοπιστία, επειδή η εφοδιαστική αλυσίδα δεν αφορά μόνο στη μεταφορά αγαθών, αλλά και στη μεταφορά δεδομένων και ευκαιριών, υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας, σημειώνοντας πως «η πρόκληση για τη χώρα είναι να μετατρέψει το γεωγραφικό πλεονέκτημά της σε μόνιμο, αδιαμφισβήτητο, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

Έθεσε μάλιστα τους τέσσερις πυλώνες για την επίτευξη του στόχου:

1.Σύγχρονες, ανθεκτικές υποδομές.

2.Ψηφιακός μετασχηματισμός και διαλειτουργικότητα.

3.Ανταγωνιστικότητα, βιωσιμότητα και εξωστρέφεια.

4.Στρατιωτική κινητικότητα και ανθεκτικότητα έναντι των κρίσεων.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε στο έργο του οδικού και σιδηροδρομικού άξονα Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας, που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, την Ελλάδα με την Κεντρική Ευρώπη και φυσικά με τη Μολδαβία και την Ουκρανία, τονίζοντας τη σημασία του κομβικού αυτού έργου συνολικά για την Ευρώπη.

«Το έργο αυτό, που έχει τεράστια στρατηγική σημασία, δεν είναι μόνο μια νέα εμπορική αρτηρία, αλλά ενισχύει την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού, μειώνει την εξάρτηση από διαδρομές που σήμερα είναι γεωπολιτικά επισφαλείς, δημιουργεί νέα ροή εμπορίου υψηλής χωρητικότητας και αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στρατιωτικής κινητικότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ελλάδα, το έργο αυτό, που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη και τα ελληνικά λιμάνια, με τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, αποτελεί ιστορικό έργο αναβάθμισης των υποδομών της χώρας. Και για τις ελληνικές εξαγωγές, τη βιομηχανία, τα αγροτικά προϊόντα, τις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, αυτό σημαίνει ταχύτερες, πιο αξιόπιστες και πιο βιώσιμες μεταφορές. Άλλωστε, οι ελληνικές εξαγωγές είναι ένα ευρωπαϊκό success story, που πρέπει να ενισχυθεί. Τα τελευταία δέκα χρόνια αυξήθηκαν σημαντικά οι ελληνικές επιχειρήσεις εξάγουν σήμερα σε ποσοστό-ρεκόρ και η Βόρεια Ελλάδα εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σημαντικά logistics hubs της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, χρειάζονται καλύτερες διασυνδέσεις, γρηγορότερες ροές, ισχυρότερη διείσδυση στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Και αυτό ακριβώς προσφέρει αυτός ο νέος άξονας, που είναι ισχυρή οικονομική αρτηρία και γεωπολιτικό εργαλείο, ουσιαστικά ένα νέος άξονας ανάπτυξης», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό ο Επίτροπος επισήμανε: «Η εφοδιαστική αλυσίδα του 2030 πρέπει να είναι έξυπνη, διασυνδεδεμένη, διαλειτουργική, χωρίς χαρτιά και γραφειοκρατία και πλήρως συμβατή με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα δεδομένων. Προτεραιότητές μας είναι τα ψηφιακά λιμάνια, τα ευφυή logistics hubs, τα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφορών και η αυτοματοποίηση των ροών φορτίου».

Όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε ότι ρόλο κλειδί έχουν τα λιμάνια και η ναυτιλία. Και στις δυο περιπτώσεις ο Επίτροπος ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει τις νέες Ευρωπαϊκές Στρατηγικές, τις οποίες θα παρουσιάσει στις αρχές του 2026.

Αναφερόμενος στη στρατιωτική κινητικότητα ο Επίτροπος επισήμανε ότι «κάθε ευρώ που επενδύουμε στη στρατιωτική κινητικότητα είναι ταυτόχρονα επένδυση στην ενιαία αγορά, στο εμπόριο, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις τοπικές κοινωνίες, καθώς τα έργα αυτά δεν είναι μόνο αμυντικά, είναι έργα διπλής χρήσης».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε: «Η Ευρώπη δεν έχει πλέον την πολυτέλεια της αδράνειας. Χρειάζεται να είναι γρήγορη, ευέλικτη και προνοητική. Και πάνω απ’ όλα ενωμένη. Και σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Ελλάδα δεν είναι απλώς ‘μια χώρα του Νότου’, δεν είναι στην περιφέρεια της Ευρώπης. Είναι κρίσιμος πυλώνας της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας. Είναι η πύλη της Ευρώπης προς τη Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή. Είναι το σημείο όπου συναντιούνται η ασφάλεια, οι εμπορικές ροές και η ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Θεσσαλονίκη ήδη αποτελεί διαμετακομιστικό κόμβο, με στρατηγικό ρόλο στην οικονομική, μεταφορική, εμπορική και ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Όταν η Ελλάδα αναβαθμίζεται και ισχυροποιείται, η Ευρώπη γίνεται πιο ανταγωνιστική και πιο ασφαλής. Η επόμενη δεκαετία θα καθορίσει το αν η Ευρώπη θα παραμείνει πρωταγωνιστής ή θα μετατραπεί σε παρατηρητή. Και για να παραμείνουμε πρωταγωνιστές, χρειαζόμαστε: υποδομές που αντέχουν, εφοδιαστικές αλυσίδες που λειτουργούν, σύνορα που προστατεύονται και συνεργασίες που ενώνουν. Και σε αυτή την προσπάθεια, η Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη και όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο των logistics, έχουν και θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο».