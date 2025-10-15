Άνοδος στη Wall Street με ώθηση από τις τράπεζες - «Χαλάρωσαν» οι ανησυχίες για τον εμπορικό πόλεμο

Κέρδη κατέγραψαν οι κολοσσοί του τραπεζικού κλάδου: BofA (+4,4%), Morgan Stanley (+4,7%).

Τα κέρδη που κατέγραψαν οι αμερικανικοί τραπεζικοί κολοσσοί κατά το τρίτο τρίμηνο οδήγησαν υψηλότερα τους δείκτες της Wall Street την Τετάρτη, με εξαίρεση τον Dow Jones ο οποίος «γύρισε» και ολοκλήρωσε με οριακές απώλειες. Οι ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας «χαλάρωσαν» εν μέρει από αυτό το γεγονός, παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να εξαλειφθούν πλήρως.

Οι επενδυτές εξέτασαν επίσης την έκθεση «Μπεζ Βίβλος» της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, στην οποία αναφέρεται πως η οικονομική δραστηριότητα των Ηνωμένων Πολιτειών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη και η απασχόληση ήταν σε μεγάλο βαθμό σταθερή τις τελευταίες εβδομάδες, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες των επενδυτών και αναλυτών για επιβράδυνση της αμερικανικής αγοράς εργασίας.

«Στο μεγαλύτερο μέρος των περιφερειών, περισσότεροι εργοδότες ανέφεραν μείωση του προσωπικού μέσω απολύσεων και φυσικής μείωσης του προσωπικού, με τους ερωτηθέντες να τονίζουν την ασθενέστερη ζήτηση, την αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις αυξημένες επενδύσεις σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης», αναφέρεται στην έκθεση.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones έχασε 0,04% στις 46.253 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,40% στις 6.671 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,66% στις 22.670 μονάδες.

Ο Cboe Volatility Index, γνωστός σε πολλούς ως ο δείκτης φόβου της Wall Street, έφτασε στο υψηλότερο σημείο του κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, στο 20,7. Ο δείκτης παρουσίασε ανοδική τάση την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας την Παρασκευή σε πάνω από 21,6, το υψηλότερο επίπεδό του από τα τέλη Μαΐου.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Bank of America κέρδισε 4,4% αφού τα κέρδη της για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς η δραστηριότητα της επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκε εν μέσω μιας πολυαναμενόμενης ανάκαμψης στις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Συγκεκριμένα, τα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκαν κατά 43% στα 2,05 δισ. δολάρια, καλύτερα από τα 1,65 δισ. δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές.

Η Morgan Stanley σημείωσε κέρδη 4,7% το γ΄ τρίμηνο αποδείχθηκε άκρως θετικό για την αμερικανική τράπεζα, με ιστορικό υψηλό στα έσοδα ενώ τα κέρδη υπερέβησαν τις εκτιμήσεις με τη μεγαλύτερη διαφορά (margin) που έχει καταγραφεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Ειδικότερα, η ισχυρή αμερικανική τράπεζα ανακοίνωση πως τα κέρδη της εκτινάχθηκαν 45% σε σχέση με το 2024, στα 4,61 δισ. δολάρια ή 2,80 δολάρια ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 2,10 δολ/μτχ.

Η εισηγμένη στη Wall Street μετοχή της ASML ενισχύθηκε 2,7% καθώς ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών στις παραγγελίες γ' τριμήνου και διαβεβαίωσε ότι οι πωλήσεις για το 2026 θα κινηθούν τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα με φέτος, καθώς η ενισχυμένη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως ενίσχυσε τη ζήτηση για τις μηχανές παραγωγής μικροτσίπ. Η ολλανδική τεχνολογική εταιρεία ανακοίνωσε παραγγελίες ύψους 5,4 δισ. ευρώ το γ' τρίμηνο έναντι των εκτιμήσεων για 4,9 δισ. ευρώ των αναλυτών.

Στα επιχειρηματικά νέα, μια επενδυτική κοινοπραξία που περιλαμβάνει τις BlackRock, Nvidia, xAI και Microsoft θα εξαγοράσει την Aligned Data Centers σε μια συμφωνία αξίας 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Τετάρτη. Η συμφωνία υπογραμμίζει το ράλι επενδύσεων στο οποίο έχουν επιδοθεί τεχνολογικοί κολοσσοί και μη στις υποδομές που απαιτούνται για την τροφοδοσία της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι εταιρείες σπεύδουν να κατασκευάσουν τα πιο εξελιγμένα μοντέλα AI, όπως τονίζει το Reuters. Απώλειες κατέγραψαν οι περισσότερες από τις εμπλεκόμενες στη συμφωνία εταιρείες: Blackrock (+0,7%), Nvidia (-0,1%), xAI (-4,4%) και Microsoft (+0,03%).

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, επενδυτές και αναλυτές έλαβαν ως «σήμα» για νέα μείωση στα επιτόκια την αναφορά στην αποδυναμωμένη αγορά εργασίας των ΗΠΑ που έκανε ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ στο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης Επιχειρηματικής Οικονομίας στη Φιλαδέλφεια την Τρίτη. Ο επικεφαλής της Fed παρουσίασε μια διατριβή σχετικά με την κατάσταση της Fed με την «ποσοτική σύσφιξη (quantitative tightening - QT)» ή την προσπάθεια μείωσης των ομολόγων (άνω των 6 τρισ. δολαρίων) που κατέχει στον ισολογισμό της.

Στο ευρύτερο ζήτημα των επιτοκίων, ο Πάουελ γενικά επέμεινε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν ότι η αγορά εργασίας αποδυναμώνεται και στρεβλώνει την ισορροπία των κινδύνων μεταξύ απασχόλησης και πληθωρισμού. «Ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε χαμηλό μέχρι τον Αύγουστο, η άνοδος της απασχόλησης έχει επιβραδυνθεί απότομα, πιθανώς εν μέρει λόγω της χαμηλότερης μετανάστευσης και της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό», τόνισε, με το traders να το εκλαμβάνουν ως «νεύμα» για νέα περικοπή.