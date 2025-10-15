BofA: Στα 8,5 δισ. δολ. τα καθαρά κέρδη το τρίτο τρίμηνο - Αύξηση 43% στα έσοδα

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα κέρδη της Bank of America το τρίτο τρίμηνο καθώς η δραστηριότητα της επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκε εν μέσω μιας πολυαναμενόμενης ανάκαμψης στις συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκαν κατά 43% στα 2,05 δισεκατομμύρια δολάρια, καλύτερα από τα 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές.

Η δεύτερη μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα δήλωσε επίσης ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους, βασική πηγή εσόδων για την εταιρεία, αυξήθηκαν κατά 9,1% στα 15,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση 7,6%.

Τα καθαρά κέρδη της Bank of America για το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 23% στα 8,47 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι αμοιβές για συμβουλές σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές αυξήθηκαν κατά 51% στα 583 εκατομμύρια δολάρια, και τα έσοδα από την έκδοση μετοχών και ομολόγων αυξήθηκαν κατά 34% και 42% αντίστοιχα.

Μετά την είδηση η μετοχή της Bank of America ενισχύεται κατά 4% πριν το άνοιγμα της Wall Street, ενώ φέτος έχει κερδίσει 14%, περισσότερο από την αύξηση 10% του δείκτη S&P 500 Financials.

«Η ισχυρή αύξηση των δανείων και των καταθέσεων, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του ισολογισμού, οδήγησε σε ρεκόρ καθαρών εσόδων από τόκους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Brian Moynihan σε δήλωσή του την Τετάρτη. «Είδαμε επίσης ισχυρή απόδοση αμοιβών από τις επιχειρήσεις μας που ασχολούνται με την αγορά» τόνισε.

Τα αποτελέσματα της Bank of America προσφέρουν μια περαιτέρω ματιά στο πώς τα πήγαν οι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες σε ένα ακόμη τρίμηνο κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ένα κύμα εξαγορών εταιρειών ωθεί τους dealmakers σε όλη τη Wall Street, αφού η αβεβαιότητα για το εμπόριο είχε καταπνίξει τη δραστηριότητα νωρίτερα μέσα στο έτος. Οι παγκόσμιες αξίες των συμφωνιών ξεπέρασαν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στο τρίτο τρίμηνο για δεύτερη μόνο φορά στα αρχεία, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, εν μέσω μιας σειράς συναλλαγών που τραβούν την προσοχή.

Την Τρίτη, οι JPMorgan Chase, Goldman Sachs και Citigroup. ανακοίνωσαν κέρδη τρίτου τριμήνου με ισχυρή εμπορική και επενδυτική τραπεζική δραστηριότητα που ενίσχυσε τα αποτελέσματα.