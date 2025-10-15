Επιχειρήσεις | Διεθνή

Ρεκόρ εσόδων στο γ' τρίμηνο για Morgan Stanley και άλμα 43% στα κέρδη

Τα έσοδα αυξήθηκαν 18%, φτάνοντας στο επίπεδο ρεκόρ των 18,22 δισ. δολαρίων πάνω από την εκτίμηση των 16,7 δισ. δολαρίων.

Άκρως θετικό αποδείχθηκε το γ΄ τρίμηνο για Morgan Stanley με ιστορικό υψηλό στα έσοδα ενώ τα κέρδη υπερέβησαν τις εκτιμήσεις με τη μεγαλύτερη διαφορά (margin) που έχει καταγραφεί τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ειδικότερα, η ισχυρή αμερικανική τράπεζα ανακοίνωση πως τα κέρδη της εκτινάχθηκαν 45% σε σχέση με το 2024, στα 4,61 δισ. δολάρια ή 2,80 δολάρια ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 2,10 δολ/μτχ.

Οι συναλλαγές στη Wall Street έχουν ανθίσει στο τρίμηνο με τους χρηματιστηριακούς δείκτες να χτυπούν νέες κορυφές, ενώ η επενδυτική τραπεζική συνεχίζει να βλέπει μια αναζωπύρωση σε συγχωνεύσεις και IPO.

Η Morgan Stanley δήλωσε ότι τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική στο τρίμηνο αυξήθηκαν 44% σε σχέση με το 2024 στα 2,11 δισ. δολάρια, περίπου 430 εκατ. δολάρια υψηλότερα από την εκτίμηση της StreetAccount.

