ASML: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις οι παραγγελίες γ’ τριμήνου

Ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών στις παραγγελίες γ' τριμήνου η ASML και διαβεβαίωσε ότι οι πωλήσεις για το 2026 θα κινηθούν τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα με φέτος, καθώς η ενισχυμένη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως ενίσχυσε τη ζήτηση για τις μηχανές παραγωγής μικροτσίπ.

Η ολλανδική τεχνολογική εταιρεία ανακοίνωσε παραγγελίες ύψους 5,4 δισ. ευρώ το γ' τρίμηνο έναντι των εκτιμήσεων για 4,9 δισ. ευρώ των αναλυτών σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Οι πωλήσεις για το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 7,5 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 7,7 δισ. ευρώ που προέβλεπαν οι αναλυτές.

«Για το 2026, αναμένουμε ότι οι καθαρές πωλήσεις μας δεν θα κινηθούν χαμηλότερα από το 2025», ανέφερε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της ASML, Christophe Fouque.

Η ASML, η μοναδική εταιρεία παγκοσμίως που κατασκευάζει μηχανές ακραίας υπεριώδους λιθογραφίας (EUV) που είναι απαραίτητα για την παραγωγή εξεζητημένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, επωφελείται από την έξαρση επενδύσεων σε υποδομές AI.

«Βλέπουμε συνεχή θετική δυναμική στις επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον επεκτείνεται σε ολοένα περισσότερους πελάτες», δήλωσε ο Fouquet. Ωστόσο, σημείωσε ότι η δραστηριότητα στην Κίνα θα είναι «σημαντικά χαμηλότερη».

Σημειώνεται ότι η μετοχή της ASML έχει ενισχυθεί κατά 25% από την αρχή του έτους, καθιστώντας την εταιρεία με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στην Ευρώπη.

Η ASML σχεδιάζει να αξιοποιήσει την παγκόσμια έκρηξη τεχνητής νοημοσύνης για να αυξήσει τα ετήσια έσοδά της έως και στα 60 δισ. ευρώ μέχρι το 2030, από 28,3 δισ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, αναπτύσσει ένα έργο που έχει τη δυνατότητα να διπλασιάσει το εργατικό δυναμικό γύρω από τα κεντρικά της γραφεία στο Veldhoven της Ολλανδίας.

