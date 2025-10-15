ΧΑ: Τριήμερο πτωτικό σερί και επιστροφή σε επίπεδα προ αναβάθμισης για τον Γενικό Δείκτη

Τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις συμπληρώθηκαν την Τετάρτη στη Λεωφόρο Αθηνών, παρά το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον στο ταμπλό.

Τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις συμπληρώθηκαν την Τετάρτη στη Λεωφόρο Αθηνών, καθώς το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον στο ταμπλό δεν ήταν αρκετό για να αντισταθμίσει τις πιέσεις.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε ένα εύρος 32 μονάδων, μεταξύ 2.075 και 2.043 μονάδων και, αφού άλλαξε πρόσημο 13 φορές, έκλεισε τελικά με ήπιες απώλειες 0,54% στις 2.045,81 μονάδες.

Επέστρεψε έτσι σε επίπεδα προ… αναβάθμισης (χαμηλότερα από το κλείσιμο των 2.053,08 μονάδων της 6ης Οκτωβρίου), καθώς συνολικά στο τριήμερο ο ΓΔ έχει χάσει συνολικά το 3,05% της αξίας του.

Αν και είναι πάρα πολύ νωρίς για να συσχετίσει κανείς ευθέως την κίνηση της αγοράς με τις επιπτώσεις της πρόσφατης αναβάθμιση από τον FTSE Russell, το ΧΑ έχει εισέλθει σαφώς σε μεταβατικό στάδιο. Οι ροές κεφαλαίων των παθητικών funds σταδιακά θα «υπαγορεύσουν», σε έναν βαθμό, την κατεύθυνση της αγοράς, ειδικά ενόψει της ετυμηγορίας του MSCI, ωστόσο, όπως δήλωσε στο insider.gr ο επικεφαλής της ομάδας ενεργητικής διαχείρισης επενδύσεων της Global X, Malcolm Dorson, η αναβάθμιση θα πρέπει να ιδωθεί περισσότερο ως ένα σημαντικό ορόσημο σε μια μακροπρόθεσμη πορεία ανάκαμψης, παρά ως ένας βραχυπρόθεσμος καταλύτης.

Σε τεχνικό επίπεδο, παρά την επιδείνωση της εικόνας για τον ΓΔ, το κλείσιμο της εβδομάδας θα δώσει πιο ξεκάθαρα σημάδια.

Εκτός συνόρων, παρά την ανοδική αντίδραση στο Παρίσι μετά τον πολιτικό συμβιβασμό που δίνει παράταση ζωής στην κυβέρνηση Λεκορνί, η διστακτικότητα παραμένει, όπως καταδεικνύει και η σημερινή κίνηση του γερμανικού DAX ο οποίος στο κλείσιμο του ΧΑ «πάλευε» για το πρόσημο.

Επιστρέφοντας στη Λεωφόρο Αθηνών, μικρές απώλειες κατέγραψε και ο τραπεζικός δείκτης, υποχωρώντας 0,17% στις 2.396,49 μονάδες, με τις Optima, Τρ. Κύπρου και Eurobank να κλείνουν σε θετικό έδαφος.

Στο σύνολο του ταμπλό 50 μετοχές ολοκλήρωσαν ενισχυμένες, έναντι 64 που υποχρεώθηκαν σε απώλειες και 37 αμετάβλητων. Ο τζίρος παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε σε 251,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 14,49 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, ξεχώρισαν τα κέρδη 3,01% της Aegean στα €13,70, καθώς και η άνοδος των Optima και Coca-Cola HBC σε ποσοστό 1,64% και 1,13% αντίστοιχα. Ακολούθησαν η ΕΥΔΑΠ ενισχυμένη 0,94% στα €6,42, η Cenergy 0,92% στα €13,14 και η Τρ. Κύπρου 0,75% στα €8,02, και με μικρότερα κέρδη οι τίτλοι των ΔΑΑ (+0,39%), Eurobank (+0,39%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,09%).

Χωρίς μεταβολή έκλεισαν η ElvalHalcor στα €2,99, η Lamda Development στα €7,56 και η Σαράντης στα €13,48.

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι μετοχές των Metlen και Aktor με κλείσιμο στα €42,52 και €8,47 αντίστοιχα. Στο -1,77% ακολούθησε η Helleniq Energy στα €8,035, ενώ με απώλειες άνω του 1% έκλεισαν και οι Jumbo (-1,14% στα €27,76), Alpha Bank (-1,11% στα €3,56) και ΔΕΗ (-1,11% στα €14,30).

Σε αρνητικό έδαφος ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, και οι Viohalco (-0,63% στα €7,89), Τρ. Πειραιώς (-0,60% στα €7,23), ΟΠΑΠ (-0,32% στα €18,60), και ΕΤΕ (-0,15% στα €13,66).