Dorson (Global X): Σε «ιδανική ζώνη» οι ελληνικές μετοχές μετά την αναβάθμιση από FTSE

Την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές των ελληνικών μετοχών εκφράζει εκ νέου, μιλώντας στο insider.gr, ο Malcolm Dorson. Ο επικεφαλής της ομάδας ενεργητικής διαχείρισης επενδύσεων της Global X, η οποία έχει υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 111 δισ. σε ETFs διεθνώς, μεταξύ των οποίων και το GREK, σχολιάζει ότι η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς από τον FTSE Russell θα πρέπει να ιδωθεί περισσότερο ως ένα σημαντικό ορόσημο σε μια μακροπρόθεσμη πορεία ανάκαμψης, παρά ως ένας βραχυπρόθεσμος καταλύτης.

«Η αγορά έχει αποδώσει καλά, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο μιας σταθερής και ανθεκτικής ανάκαμψης» αναφέρει χαρακτηριστικά και εξηγεί ότι μετά την επαναφορά του ελληνικού αξιόχρεου σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας που αποκατέστησε την αξιοπιστία, και την αναβάθμιση του ΧΑ από τον FTSE που επιβεβαιώνει τη διαρθρωτική πρόοδο, πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στον MSCI. Όπως λέει, η επαναταξινόμηση του ΧΑ από τον οίκο θα αποτελέσει την τελική επιβεβαίωση του ελληνικού come-back.

Περιθώρια για άνοδο

Ο Dorson σχολιάζει ότι μετά την αναβάθμιση του ΧΑ από τον FTSE Russell οι ελληνικές μετοχές βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια «ιδανική ζώνη» (sweet spot) καθώς είναι προσβάσιμες τόσο από επενδυτές αναδυόμενων όσο και ανεπτυγμένων αγορών.

Ταυτόχρονα, όπως λέει, συνδυάζουν το ισχυρότερο προφίλ ανάπτυξης σε όρους ΑΕΠ στη Δυτική Ευρώπη, μια φιλοεπενδυτική κυβέρνηση και κρατικό χρέος σε επενδυτική βαθμίδα και, όλα αυτά, σε αποτιμήσεις κοντά στη λογιστική αξία και με μερισματικές αποδόσεις σε μεσαία μονοψήφια ποσοστά.

«Οι ελληνικές μετοχές διαπραγματεύονται με υψηλό discount σε σχέση με τις αγορές της Δυτικής Ευρώπης και ακόμη περισσότερο έναντι των ΗΠΑ, αφήνοντας περιθώριο για σημαντικό re-rating» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Περισσότερο ωφελημένες οι τράπεζες

Σύμφωνα με τον Malcolm Dorson οι επιπτώσεις της αναβάθμισης του ΧΑ για τις εισηγμένες, και ιδιαίτερα για τις τράπεζες, είναι σημαντικές. Όπως εξηγεί, η ευρύτερη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών μπορεί να μειώσει τα spreads ρευστότητας, να χαμηλώσει το κόστος κεφαλαίου και να ενισχύσει την αποτίμηση των ελληνικών μετοχών.

«Οι τράπεζες αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο, δεδομένων των καθαρών ισολογισμών, της βελτίωσης της πιστωτικής επέκτασης και της ανάκαμψης της κερδοφορίας. Ο συνδυασμός δημοσιονομικής σταθερότητας, αξιόπιστης πολιτικής και ένταξης στους δείκτες μπορεί να δώσει συνέχεια στον κύκλο ανατιμολόγησης», σχολιάζει.

Ποιοι αντιδρούν και γιατί στην αναβάθμιση

Στους πιθανούς κινδύνους από την αναβάθμιση του ΧΑ αναφέρθηκαν πρόσφατα η JP Morgan και η HSBC. Η μεν πρώτη υπολογίζει ότι η αναβάθμιση του ΧΑ θα οδηγήσει σε καθαρές εκροές από passive funds ύψους 112,8 εκατ. δολαρίων και εκτιμά ότι το ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά από αναλυτές και επενδυτές θα εξασθενίσει.

Οι αναλυτές της JP Morgan υπολογίζουν επίσης ότι η στάθμιση των 29 ελληνικών μετοχών που θα είναι επιλέξιμες για ένταξη στον δείκτη FTSE Developed Marκet Index θα συρρικνωθεί κατά 43 μονάδες βάσης (στο 0,27%, έναντι 0,70% στον FTSE EM All Cap) και ότι εξ αυτών, θετικό ισοζύγιο καθαρών εισροών θα εμφανίσουν μόνο οι 8 (ΕΤΕ, Eurobank, Alpha Bank, Τρ. Πειραιώς, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Jumbo).

Η HSBC επίσης προειδοποίησε ότι τα funds που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές ενδέχεται σταδιακά να επιδιώξουν να μειώσουν την έκθεσή τους στην Ελλάδα, αν αυτή πάψει να ανήκει στην κατηγορία των αναδυόμενων.

Ο Dorson αναγνωρίζει ότι υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που θα μπορούσαν να μετριάσουν τις ροές κεφαλαίων προς το ΧΑ, όπως το ενδεχόμενο ενός σοκ στα διεθνή επιτόκια, το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεκκλίσεις σε επίπεδο πολιτικής, ή μια καθυστέρηση στην ετυμηγορία του MSCI για την ελληνική αγορά. Ο ίδιος, ωστόσο, εμφανίζεται καθησυχαστικός, λέγοντας ότι «προς το παρόν η Ελλάδα καλύπτει όλα τα βασικά κριτήρια: μακροοικονομική σταθερότητα, μεταρρυθμιστική δυναμική και ελκυστικές αποτιμήσεις».