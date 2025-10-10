Ευρωαγορές: Μεικτές τάσεις με την συμφωνία στη Γάζα σε πρώτο πλάνο

Τα νέα από την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς διαδίδονται σε όλο τον κόσμο, ενώ το θερμόμετρο στη γαλλική πολιτική σκηνή ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο.

Μεικτά πρόσημα καταγράφουν οι δείκτες στις αγορές της Ευρώπης την Παρασκευή, την ώρα που τα νέα από την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς διαδίδονται σε όλο τον κόσμο, αλλά και το θερμόμετρο στην Γαλλία ανεβαίνει κατακόρυφα καθώς αναζητείται ο νέος πρωθυπουργός που θα αναλάβει την δύσκολη αποστολή να επαναφέρει στις ράγες της ηρεμίας την πολιτική σκηνή της χώρας αλλά και να διώξει την αβεβαιότητα από την ψυχολογία των επενδυτών.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,5% στις 571,59 μονάδες. Ο δείκτης Eurostoxx 50 κερδίζει 0,26% στις 5.640 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημειώνει απώλειες 0,01% στις 24.658 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται 0,30% στις 8.065 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 υποχωρεί 0,13% στις 9.497 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει άνοδο 0,43% στις 42.976 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κερδίζει 0,48% στις 15.675 μονάδες.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες σήμερα ότι ενέκρινε την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωσης των ομήρων, υπό σθεναρή πίεση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο διαδικασίας με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακο έπειτα από δυο χρόνια.

Με αυτή την εξέλιξη ανοίγει ο δρόμος για την αναστολή των εχθροπραξιών στη Γάζα εντός 24 ωρών και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται εκεί εντός 72 ωρών από την παύση των εχθροπραξιών.

Κάπου διακόσιοι αμερικανοί στρατιωτικοί θα αναλάβουν να «επιβλέπουν», να «επιτηρούν» την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν χθες Πέμπτη αμερικανοί αξιωματούχοι υπό τον όρο να μην κατονομαστούν. Ο νέος επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, θέλει καταρχήν «200 άνδρες» να εκτελέσουν την αποστολή στο «πεδίο», είπε αξιωματούχος — χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιο «πεδίο» αναφερόταν.

Πίσω στην Ευρώπη, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβίωσε από δύο ψηφοφορίες μομφής την Πέμπτη. Η πρόταση μομφής, που είχε κατατεθεί από την ακροδεξιά πολιτική ομάδα Πατριώτες για την Ευρώπη, απορρίφθηκε με τις ψήφους 378 ευρωβουλευτών, ενώ 179 την υπερψήφισαν. Η δεύτερη πρόταση μομφής, που είχε κατατεθεί από την πολιτική ομάδα της ριζοσπαστικής αριστεράς, απορρίφθηκε με τις ψήφους 383 ευρωβουλευτών, ενώ 133 την υπερψήφισαν. Οι δύο προτάσεις μομφής κατατέθηκαν και οι δύο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτή της Αριστεράς (LEFT) κατηγορούσε την Φον ντερ Λάιεν και την Επιτροπή για ανεπαρκή αντίδραση στην κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την «καταστροφική» εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ και Mercosur. Η δεύτερη πρόταση μομφής που κατατέθηκε από τους «Πατριώτες για την Ευρώπη» καταγγέλλει μια ΕΕ «πιο αδύναμη από ποτέ», λόγω της αδυναμίας της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να «αντιμετωπίσει τις πιο πιεστικές προκλήσεις».

Οι μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Πέμπτης σε αρνητικό έδαφος, καθώς η συνεχιζόμενη ρευστή κατάσταση στη Γαλλία τράβηξε την προσοχή των επενδυτών.

Η τρέχουσα πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία έχει πραγματικό αντίκτυπο, καθώς επηρεάζει την επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη, καθώς και την οικονομική ανάπτυξη, δήλωσε ο Διοικητής της Τράπεζας της χώρας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, στο ραδιόφωνο RTL την Παρασκευή, αν και πρόσθεσε ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας παραμένει σταθερή.

Ο Βιλερουά τόνισε ότι η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να ξεπεράσει τις εσωτερικές πολιτικές διαμάχες και να συνεχίσει να στοχεύει σε σημαντική μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού το επόμενο έτος. Επισήμανε ότι η χώρα πρέπει τελικά να τηρήσει την υπόσχεσή της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάσει στο 3% έως το 2029, πράγμα που σημαίνει ότι το έλλειμμα δεν πρέπει να ξεπεράσει το 4,8% το επόμενο έτος μετά το 5,4% το 2025, όπως αναφέρει το Bloomberg. Ο κεντρικός τραπεζίτης δήλωσε ότι η πολιτική αβεβαιότητα σε εθνικό επίπεδο κοστίζει στη Γαλλία τουλάχιστον 0,2 ποσοστιαίες μονάδες ανάπτυξης.

Η τεχνολογία κυριάρχησε στην Νότια Κορέα

Υποχώρησαν στην πλειοψηφία τους οι αγορές στην Ασία την Παρασκευή, αν και ο τεχνολογικός κλάδος στην Νότια Κορέα κινήθηκε αντίθετα, οδηγώντας την αγορά της χώρας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά την επανέναρξη των συναλλαγών ύστερα από διακοπή μίας εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, οι μετοχές των Chipmakers της Νότιας Κορέας SK Hynix και της Samsung Electronics σημείωσαν νέα ιστορικά υψηλά μετά την άνοδο 10% και σχεδόν 6% που σημείωσαν αντίστοιχα σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Οι δύο εταιρείες πρόκειται να επωφεληθούν από την συμφωνία που τάραξε τα νερά ανάμεσα σε OpenAI και Advanced Micro Devices, με την εταιρεία του Σαμ Άλτμαν να αναμένεται να πάρει μερίδιο 10% μερίδιο. Η μετοχή της AMD ενισχύεται πάνω από 40% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα.

Οι μετοχές της NVIDIA αυξήθηκαν επίσης κατά 2,6% αυτή την εβδομάδα, αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε στο CNBC ότι η ζήτηση έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες. Ο Χουάνγκ επιβεβαίωσε επίσης τη συμμετοχή της εταιρείας στη χρηματοδότηση της tartup τεχνητής νοημοσύνης xAI του Έλον Μασκ, η οποία στοχεύει πλέον σε 20 δισ. δολάρια.

Σε αυτό το κλίμα ο Kospi της Νότιας Κορέας κέρδισε 1,7% ολοκληρώνοντας στο ιστορικό υψηλό των 3.610 μονάδων, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε 0,6%.

Ο δείκτης αναφοράς της Ιαπωνίας Nikkei 225 έχασε 1% ενώ ο Topix υποχώρησε ακόμα περισσότερο κατά 1,85%.

Ο δείκτης Hang Seng υποχώρησε 1,7%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έχασε σχεδόν 2%.

Ο ASX/S&P 200 της Αυστραλίας έχασε 0,13%.