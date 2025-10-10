Samsung: Νέο ιστορικό υψηλό για τη μετοχή λόγω «AI boom»

Ο ενθουσιασμός των επενδυτών για την δυναμική του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, ώθησε κατά 6,1% υψηλότερα τη μετοχή της Samsung Electronics στο Χρηματιστήριο της Σεούλ την Παρασκευή, η οποία έκλεισε στις 94.400 μονάδες και σε νέο ιστορικό υψηλό.

Η μετοχή της μεγαλύτερης εταιρείας της Νότιας Κορέας έχει αυξηθεί κατά 77% φέτος, ωθώντας την κεφαλαιοποίησή της στα 393,5 δισεκατομμύρια δολάρια όπως αναφέρει το Bloomberg.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η Samsung μπορεί να φτάσει τον ανταγωνιστή της SK Hynix Inc στην προμήθεια υψηλής εύρους ζώνης μνήμης (High Bandwidth Memory) για λογαριασμό της Nvidia. Και οι δύο εταιρείες αναμένεται να επωφεληθούν από την συμφωνία που υπέγραψε την Τετάρτη η OpenAI για να εντάξει τις δύο εταιρείες στο σχέδιο κατασκευής του Stargate, ένα κολοσσιαίο πλάνο δημιουργίας data centers, που περιλαμβάνει τους μεγαλύτερους παίκτες του κλάδου, από την Nvidia Corp. έως την Oracle Corp.

«Λέγεται ότι η Nvidia και η Samsung βρίσκονται στα τελικά στάδια διαπραγμάτευσης των όγκων, των τιμών και των χρονοδιαγραμμάτων προμήθειας» δήλωσε ο Shawn Oh, χρηματιστής μετοχών στην NH Investment & Securities Co

Οι αναλυτές της Morgan Stanley αύξησαν την τιμή-στόχο για τη Samsung κατά 14% στα 111.000 γουόν, υποδεικνύοντας μια απότομη αύξηση στις τιμές των τσιπ μνήμης το τέταρτο τρίμηνο και έναν ισχυρό κύκλο ζήτησης που αναμένεται να επεκταθεί και στο 2026, θέτοντας τις βάσεις για «πολύ υψηλότερη άνοδο από εδώ και πέρα».

Αφού έχασαν το μεγαλύτερο κομμάτι του παγκόσμιο ράλι της τεχνητής νοημοσύνης νωρίτερα φέτος, οι μετοχές της Samsung έκλεισαν τον Σεπτέμβριο με την καλύτερη μηνιαία τους απόδοση από το 2020.

Τα μεγάλα κέρδη της Samsung καθώς και της SK Hynix, η οποία έχει αυξηθεί κατά 144% το 2025, έχουν βοηθήσει να γίνει η Νότια Κορέα μία από τις χρηματιστηριακές αγορές με τις καλύτερες επιδόσεις φέτος. Ο δείκτης αναφοράς Kospi έχει αυξηθεί κατά 50% από την αρχή του έτους.