ΟΔΔΗΧ: Στο 1,78% η απόδοση για εξάμηνα έντοκα 500 εκατ. ευρώ - Υπερκάλυψη κατά 1,84 φορές

Στα επίπεδα του 1,78% διαμορφώθηκε η απόδοση μετά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ που διενεργήθηκε σήμερα.

Στα επίπεδα του 1,78% διαμορφώθηκε η απόδοση μετά τη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ που διενεργήθηκε σήμερα. Στην αντίστοιχη δημοπρασία του Οκτωβρίου, η απόδοση είχε διαμορφωθεί ελαφρώς χαμηλότερα, στο 1,76%.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 921 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,84 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.