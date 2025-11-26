Αγορές | Αναλύσεις

Metlen: Top pick η Metlen και αύξηση τιμής στόχου στα 62 ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Metlen: Top pick η Metlen και αύξηση τιμής στόχου στα 62 ευρώ
Ως μία από τις κορυφαίες επενδυτικές της επιλογές διατηρεί η Eurobank Equities τη Metlen, αναβαθμίζοντας την τιμή στόχο στα 62 ευρώ από 51 ευρώ ανά μετοχή.

Ως μία από τις κορυφαίες επενδυτικές της επιλογές διατηρεί η Eurobank Equities τη Metlen, αναβαθμίζοντας την τιμή στόχο στα 62 ευρώ από 51 ευρώ ανά μετοχή.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η σημαντική αυτή αύξηση προκύπτει από τη μεγάλη αναθεώρηση των μεσοπρόθεσμων εκτιμήσεών της, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των νέων δραστηριοτήτων στον τομέα των Μετάλλων, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν ουσιαστικά την κερδοφορία της εταιρείας. Η αναμενόμενη άνοδος του EBITDA και η σημαντική βελτίωση στο ROIC αποτελούν βασικούς παράγοντες που ενδυναμώνουν περαιτέρω το επενδυτικό αφήγημα της Metlen, στηρίζοντας τη διατήρηση της μετοχής ως top pick.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κοινωνική συμφωνία ιστορικής σημασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Πώς θα οδηγήσει σε αύξηση μισθών

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Οκτωβρίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Ποιος έχει περισσότερο ανάγκη το Μουντιάλ 2026

tags:
Metlen (Mytilineos)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider