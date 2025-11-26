Metlen: Top pick η Metlen και αύξηση τιμής στόχου στα 62 ευρώ

Ως μία από τις κορυφαίες επενδυτικές της επιλογές διατηρεί η Eurobank Equities τη Metlen, αναβαθμίζοντας την τιμή στόχο στα 62 ευρώ από 51 ευρώ ανά μετοχή.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η σημαντική αυτή αύξηση προκύπτει από τη μεγάλη αναθεώρηση των μεσοπρόθεσμων εκτιμήσεών της, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των νέων δραστηριοτήτων στον τομέα των Μετάλλων, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν ουσιαστικά την κερδοφορία της εταιρείας. Η αναμενόμενη άνοδος του EBITDA και η σημαντική βελτίωση στο ROIC αποτελούν βασικούς παράγοντες που ενδυναμώνουν περαιτέρω το επενδυτικό αφήγημα της Metlen, στηρίζοντας τη διατήρηση της μετοχής ως top pick.