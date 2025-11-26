«Χαλύβδινος Θόλος»: Ενισχύεται η αντιαεροπορική άμυνα της Τουρκίας με deals 6,5 δισ. δολαρίων

Ο «Χαλύβδινος Θόλος» θα κατασκευαστεί από πλήρως εγχώρια συστήματα.

Τουρκικές εταιρείες του αμυντικού τομέα υπέγραψαν συμβόλαια ύψους 6,5 δισ. δολαρίων για να ενισχύσουν και να αναπτύξουν το τουρκικό ολοκληρωμένο αντιαεροπορικό αμυντικό σύστημα πολλαπλών επιπέδων «Χαλύβδινος Θόλος», ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών (SSB).

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της SSB Χαλούκ Γκοργκούν ανέφερε ότι τα συμβόλαια περιλαμβάνουν συστήματα μάχης και τις προηγμένες εκδοχές τους, οι οποίες θα αναπτυχθούν από την τουρκική εταιρεία όπλων Roketsan, προσθέτοντας ότι ο «Χαλύβδινος Θόλος» θα κατασκευαστεί από πλήρως εγχώρια συστήματα.