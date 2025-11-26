Ειδήσεις | Διεθνή

«Χαλύβδινος Θόλος»: Ενισχύεται η αντιαεροπορική άμυνα της Τουρκίας με deals 6,5 δισ. δολαρίων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
«Χαλύβδινος Θόλος»: Ενισχύεται η αντιαεροπορική άμυνα της Τουρκίας με deals 6,5 δισ. δολαρίων
Τουρκία / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο «Χαλύβδινος Θόλος» θα κατασκευαστεί από πλήρως εγχώρια συστήματα.

Τουρκικές εταιρείες του αμυντικού τομέα υπέγραψαν συμβόλαια ύψους 6,5 δισ. δολαρίων για να ενισχύσουν και να αναπτύξουν το τουρκικό ολοκληρωμένο αντιαεροπορικό αμυντικό σύστημα πολλαπλών επιπέδων «Χαλύβδινος Θόλος», ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών (SSB).

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της SSB Χαλούκ Γκοργκούν ανέφερε ότι τα συμβόλαια περιλαμβάνουν συστήματα μάχης και τις προηγμένες εκδοχές τους, οι οποίες θα αναπτυχθούν από την τουρκική εταιρεία όπλων Roketsan, προσθέτοντας ότι ο «Χαλύβδινος Θόλος» θα κατασκευαστεί από πλήρως εγχώρια συστήματα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κοινωνική συμφωνία ιστορικής σημασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Πώς θα οδηγήσει σε αύξηση μισθών

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Οκτωβρίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Ποιος έχει περισσότερο ανάγκη το Μουντιάλ 2026

tags:
Αμυντικές δαπάνες
Τουρκία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider