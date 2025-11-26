«Overweight» για Ελλάδα η JP Morgan - Ποια είναι τα top-picks του οίκου

O οίκος στο βασικό του σενάριο εκτιμά σε 18% το περιθώριο ανόδου του MSCI Greece ως το τέλος του 2026, ενώ στο θετικό του σενάριο το περιθώριο ανεβαίνει στο 26%.

Ένας ακόμα μεγάλος οίκος του εξωτερικού ξεχωρίζει την Ελλάδα ως μία από τις πιο ελκυστικές αγορές για το 2026. Μετά τη Morgan Stanley, και η JP Morgan δίνει «overweight» την ελληνική αγορά, την οποία περιγράφει ως φθηνή και με στέρεο μακροοικονομικό υπόβαθρο.

Πιο συγκεκριμένα, σε έκθεσή του για τις αγορές CEEMEA, ο οίκος στο βασικό του σενάριο εκτιμά σε 18% το περιθώριο ανόδου του MSCI Greece ως το τέλος του 2026, ενώ στο θετικό του σενάριο το περιθώριο ανεβαίνει στο 26%.

«To μακροοικονομικό περιβάλλον δείχνει ‘βαρετά’ σταθερό, με τις αποδόσεις των ομολόγων κάτω αυτές της Γαλλίας, το ΑΕΠ του 2026 πιθανότατα στο 2% ή υψηλότερα, για έκτη συνεχόμενη χρονιά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, και για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά πρωτογενές πλεόνασμα και καθαρό έλλειμμα κάτω του 1% του ΑΕΠ» αναφέρουν οι αναλυτές της JP Morgan.

Στα επίπεδα αυτά, το implied P/E του δείκτη θα διαμορφωθεί σε 8,9x, κάτω από τον δεκαετή μέσο όρο (9,9x), που κατατάσσει την ελληνική αγορά μεταξύ των φθηνότερων, ανάμεσα σε 10 αγορές που εξετάζει, πίσω μόνο από την Τουρκία και την Ουγγαρία.

Οι αναλυτές του οίκου σχολιάζουν μεταξύ άλλων ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα αναπτυχθεί με τον υψηλότερο ρυθμό στην Ευρωζώνη (2% το 2025 και 2026), και ότι οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών είναι ακόμα φθηνές σε σχέση με τις ευρωπαϊκές, εκτιμούν δε ότι τα funds που επενδύουν στην Ευρώπη θα μπορούσαν να αυξήσουν τις θέσεις τους σε ελληνικές μετοχές. Ωστόσο, δεν παραλείπουν αν σχολιάσουν, όπως έχουν κάνει και στο παρελθόν, ότι η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε καθεστώς «ανεπτυγμένης» συνιστά καθοδικό κίνδυνο. Ως προς αυτό, εκτιμούν ότι περαιτέρω βήματα της ελληνικής αγοράς προς την κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών θα μειώσουν την όρεξη των κεφαλαίων που επενδύουν σε αναδυόμενες.

Τα top-picks της JP Morgan

Τα ελληνικά top-picks της JP Morgan είναι οι μετοχές των ΕΤΕ, Eurobank, Τρ. Πειραιώς, Alpha Bank και ΔΕΗ.

Μάλιστα, ο οίκος τοποθετεί την Τρ. Πειραιώς ανάμεσα στις 10 κορυφαίες του επιλογές στις αγορές CEEMEA.