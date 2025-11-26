Τα παράνομα προϊόντα καπνού αντιστοιχούν στο 11% της διεθνούς αγοράς - Καμπανάκι από τον ΠΟΥ

Η 4η παγκόσμια Σύνοδος (με το ακρωνύμιο MOP4) πραγματοποιείται στην έδρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από τις 24 έως τις 26 Νοεμβρίου, με την συμμετοχή ενός διοικητικού οργάνου του ΠΟΥ που ονομάζεται «Πρωτόκολλο», για την Εξάλειψη του Παράνομου Εμπορίου Προϊόντων Καπνού.

Το Πρωτόκολλο είναι μιας διεθνής συνθήκη για την Εξάλειψη του Παράνομου Εμπορίου Προϊόντων Καπνού που εγκρίθηκε βάσει της Σύμβασης-Πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού (ΣΠΕΚ του ΠΟΥ). Αυτή η διεθνής συνθήκη δρα μέσω μιας δέσμης μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν από όλες τις χώρες, καθώς και μέσω της προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια απειλή του παράνομου καπνού.

Το θέμα της 4ης Συνόδου (MOP4) είναι «Δικαιοσύνη και Δίωξη: Ενίσχυση της Νομικής Δράσης για την Εξάλειψη του Παράνομου Εμπορίου Προϊόντων Καπνού».

Χάνονται έσοδα 47,4 δισ. δολάρια ετησίως

Εκτιμάται ότι το παράνομο εμπόριο αντιπροσωπεύει περίπου το 11% της παγκόσμιας αγοράς καπνού. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η εξάλειψη του παράνομου καπνού θα μπορούσε να ενισχύσει τα παγκόσμια φορολογικά έσοδα κατά το δυσθεώρητο ποσό των 47,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως.

«Το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού υπονομεύει παγκοσμίως τη δημόσια υγεία, τροφοδοτεί το οργανωμένο έγκλημα και στερεί από τις κυβερνήσεις ζωτικά έσοδα», δηλώνει ο Andrew Black, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Γραμματείας της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Εμπορικό Κώδικα του ΠΟΥ. Ο ειδικός υπογραμμίζει πως η Σύμβαση Πλαίσιο για τον Εμπορικό Κώδικα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, στην προώθηση της διαφάνειας και στη διασφάλιση ότι τα Μέρη που συμμετέχουν στο Πρωτόκολλο διαθέτουν τα εργαλεία και την υποστήριξη που χρειάζονται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της συγκεκριμένης Συνθήκης (δηλαδή του ιδίου του πρωτοκόλλου).

Η πρώτη ημέρα της παγκόσμιας Συνόδου MOP4 περιελάμβανε μια συνεδρίαση υψηλού επιπέδου με ομιλητές από την INTERPOL και εισαγγελείς από την Γκαμπόν και τη Λετονία, οι οποίοι ασχολήθηκαν με υποθέσεις παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού. Περιλάμβανε επίσης την παρουσίαση έκθεσης σχετικά με την παγκόσμια πρόοδο στην εφαρμογή του Πρωτοκόλλου, βάσει πληροφοριών που παρείχαν τα Μέρη, τα οποία συμμετέχουν στην σύνθεση του Πρωτοκόλλου.

Άλλα ζητήματα που συζητούνται καθ' όλη τη διάρκεια του MOP4 περιλαμβάνουν την ενίσχυση της εφαρμογής της διεθνούς συνεργασίας, τους μηχανισμούς βοήθειας και την κινητοποίηση οικονομικών πόρων για την υποστήριξη της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου, την αδειοδότηση και τα μέτρα ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασμού προϊόντων καπνού.