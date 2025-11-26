Ειδήσεις | Διεθνή

Γάζα: Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστίνιων κρατούμενων

Newsroom
Γάζα: Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστίνιων κρατούμενων
Το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστινίων κρατουμένων, όπως ορίζεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

«Το υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι παρέλαβε τις σορούς 15 μαρτύρων που απελευθερώθηκαν σήμερα από τις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των σορών που παραλήφθηκαν σε 345», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Τα λείψανα παραδόθηκαν σε αντάλλαγμα για αυτά του Ντρορ Ορ, ενός από τους τρεις τελευταίους νεκρούς ομήρους που κρατούνταν στα παλαιστινιακά εδάφη. Η σορός του παραδόθηκε στο Ισραήλ χθες Τρίτη από ένοπλες ομάδες, μέσω της ΔΕΕΣ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Γάζα
Ισραήλ
Παλαιστίνη
Μέση Ανατολή
Χαμάς
