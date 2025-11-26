ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη δίκη με 14 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις - Την ενοχή όλων ζήτησε ο εισαγγελέας

Ακόμη μία υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου με 14 κατηγορούμενους, κυρίως με έδρα την Κρήτη, αντιμέτωπους με κατηγορίες σχετικές με εξαπάτηση σε βάρος των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έξι κατηγορούμενοι δικάζονται για το αδίκημα της απόπειρας απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, δύο για τετελεσμένη απάτη και υπόλοιποι για συνέργεια στην απάτη.

Σύμφωνα με την δικογραφία, η υπόθεση έχει χρόνο τέλεσης το 2020 και τα ποσά επιδοτήσεων κυμαίνονται από 5.000 έως 40.000 ευρώ τα οποία αφορούσαν τη διατήρηση εκτάσεων, που δήλωσαν ότι νοίκιαζαν σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, σε καλή γεωργική κατάσταση.

Στο εδώλιο βρέθηκαν δύο κατηγορούμενοι ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους.

Ήδη για όλους τους κατηγορουμένους ζήτησε ενοχή ο Εισαγγελέας της Έδρας, εντεταλμένος ευρωπαίος εισαγγελέας, Διονύσης Μουζάκης, ο οποίος ζήτησε να αναγνωριστεί σε έναν κατηγορούμενο το ελαφρυντικό του σύννομου βίου επειδή επέστρεψε τα χρήματα.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στη δημοσιότητα κάποιους μήνες, εκκρεμούν στα ακροατήρια αρκετές υποθέσεις. Ειδικά οι υποθέσεις που αφορούν το εθνικό απόθεμα, δείχνουν μια βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά. Υπό προϋποθέσεις μειώνονταν τα χρήματα που έπρεπε να λάβουν οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι» τόνισε ο Εισαγγελέας.

Όπως επεσήμανε ο κ. Μουζάκης, «η δικογραφία σχηματίστηκε με πρωτοβουλία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διενήργησε έλεγχο μέσω των αρμόδιων υπαλλήλων του. Τα δηλωθέντα αγροτεμάχια βρίσκονται σε άλλες περιοχές με εξαίρεση μια περίπτωση. Το ποσό εκμίσθωσης ήταν ευτελές και όλα αυτά ήταν ενδείξεις που κινητοποίησαν τον έλεγχο. Οι δε εκμισθωτές δήλωσαν μόνο εκείνη τη χρονιά ως ιδιοκτησία τους τις εκτάσεις».

Αναφερόμενος στην δικογραφία, ο εισαγγελέας ανέλυσε για καθέναν κατηγορούμενο, μεταξύ των οποίων και ηθοποιός, τα στοιχεία. Ενδεικτικά, όπως είπε, η πρώτη κατηγορούμενη δήλωσε εκτάσεις στην Ροδόπη με μηνιαίο μίσθωμα 30 ευρώ. Ο δεύτερος κατηγορούμενος δήλωσε εκτάσεις στα Γρεβενά, όπου και πάλι τα προηγούμενα έτη είχαν διανεμηθεί σε 15 κτηνοτρόφους, με συνολικά μίσθωμα 10 ευρώ μηνιαίως και δεν διαπιστώθηκε ζωικό κεφάλαιο για εκμετάλλευση των βοσκότοπων. Ο τρίτος κατηγορούμενος δήλωσε αγροτεμάχια στο Γαλαξίδι Φωκίδας, ενώ το προηγούμενο έτος και πάλι είχαν κατανεμηθεί σε 14 κτηνοτρόφους. Ο φερόμενος ως εκμισθωτής το είχε δηλώσει επίσης μόνο μία χρονιά στο Ε9 του. Ο τέταρτος κατηγορούμενος ενοικίασε με 10 ευρώ μηνιαίως, εκτάσεις στα Γρεβενά που και πάλι είχαν μοιραστεί τα προηγούμενα χρόνια σε κτηνοτρόφους.

«Οι 7 στους 8 έχουν κάνει αιτήσεις μέσω του ίδιου Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, ενώ οι περισσότεροι έχουν νοικιάσει από τον ίδιο εκμισθωτή» ανέφερε. Η διαδικασία συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ