Μεταβλητότητα στη Wall Street - Νέα ιστορικά υψηλά για Nasdaq και S&P 500

Ο S&P 500 άγγιξε για πρώτη φορά τις 6.764 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, αφού νωρίτερα ενδοσυνεδριακά «πάτησε» τις 23.062 μονάδες.

Αρνητικά πρόσημα και μεταβλητότητα καταγράφουν οι δείκτες της Wall Street την Πέμπτη, με τους Nasdaq και S&P 500 να καταγράφουν νέα ιστορικά ενδοσυνεδριακά υψηλά πρωτού «κοκκινίσουν», καθώς οι επενδυτές εξετάζουν τα εταιρικά αποτελέσματα που δημοσιεύονται μέσα στην ημέρα, ενώ παρακολουθούν τις εξελίξεις σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο.

Παράλληλα, το βλέμμα τους είναι στραμμένο στην ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, σε μια συνάντηση κοινοτικών τραπεζών, καθώς και τις δηλώσεις άλλων αξιωματούχων της Fed.

Ειδικότερα, ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,27% στις 46.476 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,12% στις 6.745 μονάδες, αφότου άγγιξε για πρώτη φορά τις 6.764 μονάδες, κατακτώντας νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ, ενώ ο Nasdaq διολισθαίνει 0,12% στις 23.014 μονάδες, κατακτώντας επίσης νέο ιστορικό υψηλό, αφού νωρίτερα ενδοσυνεδριακά «πάτησε» τις 23.062 μονάδες.

Την Τετάρτη σημειώθηκαν κέρδη στη Wall Street, με τους S&P 500 και Nasdaq να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά με ώθηση από τα πρακτικά της Fed και το ράλι της Νvidia. Ο Dow Jones έκλεισε σταθερός στις 46.601 μονάδες, ο S&P 500 αναρριχήθηκε 0,58% στις 6.753 μονάδες κατακτώντας νέα κορυφή ενώ ο Nasdaq πρόσθεσε 1,12% στις 23.043 μονάδες, που συνιστά φρέσκο ρεκόρ όλων των εποχών.

Στο ταμπλό, «βουτιά» άνω του 12% καταγράφει η Ferrari, τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση από το 2016, αφού η αυτοκινητοβιομηχανία ενημέρωσε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους και το 2030 ενώ μείωσε κατά το ήμισυ τον στόχο της για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, τονίζοντας τη συνεχιζόμενη ανάγκη για κινητήρες εσωτερικής καύσης προκειμένου να αντιμετωπίσει τις «αβέβαιες εποχές».

Κέρδη 1,4% σημειώνει η μετοχή της PepsiCo μετά την ανακοίνωση των κερδών της για το γ' τρίμηνο. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή της διαμορφώθηκαν σε 2,29 δολάρια έναντι πρόβλεψης για 2,26 δολ/μτχ, με τον τζίρο να αυξάνεται 2,6% στα 23,94 δισ. δολάρια (πάνω από την εκτίμηση για 23,83 δισ. δολάρια). Τα οργανικά έσοδα σημείωσαν τριμηνιαία άνοδο 1,3%.

Άλμα 6,6% καταγράφει η Delta Air Lines ελέω των ισχυρών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου. Συγκεκριμένα, η Delta ανακοίνωσε προσαρμοσμένα έσοδα ύψους 15,197 δισ. δολ. έναντι 15,08 δισ. δολ., της εκτίμησης του Bloomberg, ενώ ήταν αυξημένα κατά 4,1% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της Delta ανήλθαν σε 1,71 δολάρια, έναντι των προσδοκιών για 1,56 δολάρια.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, την υποστήριξή του για περαιτέρω μειώσεις στα επιτόκια εξέφρασε ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, τη στιγμή που οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την απασχόληση στη χώρα, η οποία έχει δείξει προσφάτως αδύναμα σημάδια για την πορεία της, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους κινδύνους που ενέχουν σχετικά με την επιβράδυνση συνολικά της αγοράς εργασίας.

«Οι κίνδυνοι περαιτέρω επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας είναι κάτι στο οποίο δίνω ιδιαίτερη προσοχή», δήλωσε ο Γουίλιαμς σε συνέντευξη στην εφημερίδα New York Times.

Την επόμενη εβδομάδα οι επενδυτές αναμένουν τις ανακοινώσεις των οικονομικών μεγεθών από κολοσσούς του τραπεζικού κλάδου -Goldman Sachs και Citigroup-, ενώ από τις «Magnificent Seven» η Tesla θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της στις 22 Οκτωβρίου, ακολουθούμενη από τις Alphabet, Microsoft και Meta στις 29 Οκτωβρίου.