Προς νέες μειώσεις επιτοκίων στα πρακτικά της Fed: Πού υπάρχει διχογνωμία - Ανησυχία για αγορά εργασίας και πληθωρισμό

Το κλίμα στη συνάντηση ήταν επιφυλακτικό, αλλά υποδείκνυε προς μία νέα χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, επιβεβαιώνοντας τη τάση για δύο πρόσθετα ψαλιδίσματα στο κόστος δανεισμού φέτος.

Σήμα προς περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων φέτος στέλνουν οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ όπως αποτυπώνεται στα τελευταία πρακτικά από τη συνεδρίαση της Fed το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου, με τη FOMC να έχει δείξει ήδη προς 2 ακόμη περικοπές εντός του 2025, ωστόσο εκφράζονται ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την εικόνα στην αγορά εργασίας.

Στη συνάντηση έδειξε σχεδόν ομοφωνία στη FOMC ότι τα επιτόκια θα πρέπει να μειωθούν (απόφαση για -0,25% μετά από 9 «παύσεις») λόγω της αποδυνάμωσης στην αγορά εργασίας. Οι περισσότεροι αξιωματούχοι έκριναν ότι πιθανόν θα ήταν σωστό να συνεχιστεί η χαλάρωση της πολιτικής για το υπόλοιπο του 2025, ενώ τάχθηκαν υπέρ μίας προσεκτικής προσέγγισης.

Υπενθυμίζεται πως ο μόνος που διαφώνησε (11-1) ήταν το νέο μέλος με δικαίωμα ψήφου («εκλεκτός» και οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ), Στίβεν Μίραν που τάχθηκε υπέρ «ψαλιδίσματος» κατά 50 μονάδες βάσης. «Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων τόνισε τους κινδύνους ο πληθωρισμός να κινηθεί πάνω από τις προβλέψεις τους, επισημαίνοντας ότι οι τιμές απομακρύνονται περαιτέρω από το 2%, καθώς και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις επιπτώσεις των δασμών» ξεκαθαρίζεται.

Ωστόσο, οι απόψεις τους διίστανται ως προς το αν θα πρέπει να υπάρξουν δύο ή τρεις συνολικές μειώσεις φέτος, και σχετικά με το ύψος της περικοπής. «Σχεδόν όλοι ανέμεναν μείωση 25 μβ και περίπου οι μισοί ανέμεναν μια επιπλέον μείωση στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανέμενε τουλάχιστον δύο μειώσεις 25 μβ μέχρι το τέλος του έτους, με περίπου τους μισούς να αναμένουν τρεις μειώσεις», τονίζεται στα πρακτικά. 6 από τους 19 προέβλεπαν μία ή καμία μείωση το 2025.

«Οι περισσότεροι έκριναν ότι πιθανότατα θα ήταν σκόπιμο να χαλαρώσουν περαιτέρω την πολιτική τους για το υπόλοιπο του έτους», υπογραμμίζεται ενώ ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι «η πλειοψηφία των συμμετεχόντων τόνισε τους ανοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές τους για τον πληθωρισμό» με τα επιτόκια πλέον να κυμαίνονται σε ένα εύρος από 4% έως 4,25%.

Ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σημείωσαν ότι οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας είχαν αυξηθεί, πολλοί επίσης θεώρησαν ότι μια διευρυμένη αποδυνάμωση της απασχόλησης ήταν απίθανη. «Οι συμμετέχοντες γενικά αξιολόγησαν ότι οι πρόσφατες αναγνώσεις των δεικτών δεν έδειξαν απότομη επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας», αναφέρεται στα πρακτικά.

Οι χαράκτες νομισματικής πολιτικής διαμηνύουν ότι θα σταθμίσουν τους κινδύνους τόσο για τον πληθωρισμό όσο και για την απασχόληση καθώς εξετάζουν την επόμενη κίνησή τους. «Τονίστηκε η σημασία της υιοθέτησης μιας ισορροπημένης προσέγγισης στην προώθηση της διττής αποστολής για μέγιστη δυνατή απασχόληση και σταθερό πληθωρισμό στον στόχο του 2%», καταλήγει.