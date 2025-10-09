PepsiCo: Στα 2,6 δισ. δολάρια τα καθαρά κέρδη γ' τριμήνου - Αύξηση 2,6% στα έσοδα

η Pepsi αντιμετώπισε δυσκολίες στην εγχώρια αγορά της τα τελευταία τρίμηνα, με αποτέλεσμα να κάνει rebranding στα προϊόντα της και να διερευνήσει μέτρα μείωσης του κόστους.

Θετικό αποδείχθηκε το γ' τρίμηνο για την PepsiCo, καθώς η διεθνής ανάπτυξη αντιστάθμισε τη νέα μείωση του όγκου πωλήσεων στη Βόρεια Αμερική, με τη μετοχή της να κερδίζει 1%.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή της διαμορφώθηκαν σε 2,29 δολάρια έναντι πρόβλεψης για 2,26 δολ/μτχ, με τον τζίρο να αυξάνεται 2,6% στα 23,94 δισ. δολάρια (πάνω από την εκτίμηση για 23,83 δισ. δολάρια). Τα οργανικά έσοδα σημείωσαν τριμηνιαία άνοδο 1,3%.

Τα καθαρά κέρδη τρίτου τριμήνου ήταν ύψους 2,6 δισ. δολαρίων, ή 1,90 δολαρίων ανά μετοχή, μειωμένα από 2,93 δισ. δολάρια, ή 2,13 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Ωστόσο, η ιδιοκτήτρια των Frito-Lay και Gatorade εξακολουθεί να βλέπει χαμηλότερη ζήτηση για τα brands της . Ο παγκόσμιος όγκος πωλήσεών της τόσο για τρόφιμα όσο και για ποτά μειώθηκε κατά 1% κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Συγκεκριμένα, η Pepsi αντιμετώπισε δυσκολίες στην εγχώρια αγορά της τα τελευταία τρίμηνα, με αποτέλεσμα να κάνει rebranding στα προϊόντα της και να διερευνήσει μέτρα μείωσης του κόστους.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία επανεπιβεβαίωσε το guidance για το σύνολο του έτους. Εξακολουθεί να αναμένει ότι τα κέρδη ανά μετοχή θα παραμείνουν περίπου αμετάβλητα από το προηγούμενο έτος και τα οργανικά έσοδα θα αυξηθούν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό.