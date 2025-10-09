Επιχειρήσεις | Διεθνή

PepsiCo: Στα 2,6 δισ. δολάρια τα καθαρά κέρδη γ' τριμήνου - Αύξηση 2,6% στα έσοδα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
PepsiCo: Στα 2,6 δισ. δολάρια τα καθαρά κέρδη γ' τριμήνου - Αύξηση 2,6% στα έσοδα
PepsiCo / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
η Pepsi αντιμετώπισε δυσκολίες στην εγχώρια αγορά της τα τελευταία τρίμηνα, με αποτέλεσμα να κάνει rebranding στα προϊόντα της και να διερευνήσει μέτρα μείωσης του κόστους.

Θετικό αποδείχθηκε το γ' τρίμηνο για την PepsiCo, καθώς η διεθνής ανάπτυξη αντιστάθμισε τη νέα μείωση του όγκου πωλήσεων στη Βόρεια Αμερική, με τη μετοχή της να κερδίζει 1%.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή της διαμορφώθηκαν σε 2,29 δολάρια έναντι πρόβλεψης για 2,26 δολ/μτχ, με τον τζίρο να αυξάνεται 2,6% στα 23,94 δισ. δολάρια (πάνω από την εκτίμηση για 23,83 δισ. δολάρια). Τα οργανικά έσοδα σημείωσαν τριμηνιαία άνοδο 1,3%.

Τα καθαρά κέρδη τρίτου τριμήνου ήταν ύψους 2,6 δισ. δολαρίων, ή 1,90 δολαρίων ανά μετοχή, μειωμένα από 2,93 δισ. δολάρια, ή 2,13 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Ωστόσο, η ιδιοκτήτρια των Frito-Lay και Gatorade εξακολουθεί να βλέπει χαμηλότερη ζήτηση για τα brands της . Ο παγκόσμιος όγκος πωλήσεών της τόσο για τρόφιμα όσο και για ποτά μειώθηκε κατά 1% κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Συγκεκριμένα, η Pepsi αντιμετώπισε δυσκολίες στην εγχώρια αγορά της τα τελευταία τρίμηνα, με αποτέλεσμα να κάνει rebranding στα προϊόντα της και να διερευνήσει μέτρα μείωσης του κόστους.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία επανεπιβεβαίωσε το guidance για το σύνολο του έτους. Εξακολουθεί να αναμένει ότι τα κέρδη ανά μετοχή θα παραμείνουν περίπου αμετάβλητα από το προηγούμενο έτος και τα οργανικά έσοδα θα αυξηθούν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρχονται δύο νέα επιδόματα τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι

Ασανσέρ: Βήμα βήμα η δήλωση στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων - Τα λάθη και οι διορθώσεις

«Μεγάλος Αδερφός» στα ΙΧ: Στα σκαριά το Ενιαίο Μητρώο Οχημάτων

tags:
PepsiCo

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider